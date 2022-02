Assessore Nucciotti: “Via Barberinese, noi continuiamo a lavorare per migliorare Campi. Le polemiche le lascio agli “altri”…”

CAMPI BISENZIO – Arriva da Facebook la replica dell’assessore alla viabilità, Riccardo Nucciotti, alle critiche mosse da Forza Italia in merito alla realizzazione dei parcheggi in via Barberinese. “C’è chi ama Campi, – scrive Nucciotti – poi ci sono gli altri. Mi hanno fatto leggere le parole di coloro che, per quanto mi riguarda, sono gli “altri”…”. I lavori del parcheggio e della pista ciclopedonale sono conclusi e prima dell’apertura, come accade sempre per gli interventi pubblici, ci vogliono un collaudo e una verifica degli stessi. Ci sono stati degli errori che sono stati prontamente corretti prima dell’apertura del parcheggio e che, naturalmente, non saranno a carico dell’amministrazione. Premesso questo, oggi in via Barberinese abbiamo un parcheggio a servizio delle attività commerciali e sportive presenti sul posto e inoltre abbiamo collegato la pista ciclopedonale che dalla Circonvallazione Sud arriva a via Volta Prata per collegarsi a quel tratto di ciclopedonale realizzata qualche anno fa. Le polemiche sterili e puerili che mi hanno fatto leggere dimostrano quanto “gli altri” abbiano poco interesse per Campi e tanto interesse per il loro ego. Noi continueremo a lavorare per migliorare Campi, lasciando agli “altri” le polemiche e tenendo per noi i fatti. Per chi non si ricorda come era quel tratto di strada, allego qualche foto che rendono di più di tante parole. Aiutateci ad aiutarvi, aiutateci per migliorare Campi Bisenzio, siamo veramente tanti ad amare la nostra città, insieme la renderemo sempre più bella e vivibile”.