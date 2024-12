Assessore Pizzirusso: “Un Natale “sobrio”, ma di grande partecipazione. I numeri ci stanno dando ragione”

CAMPI BISENZIO – Natale a Campi Bisenzio: alle critiche mosse nei giorni scorsi dal capo gruppo di Fratelli d’Italia, Roberto Valerio, e dalla coordinatrice comunale, Pierfrancesca Gallorini, è l’assessore alla partecipazione, Simona Pizzirusso (nella foto con l’assessore Carla Bonora)a replicare. “Il Natale quest’anno è stato improntato sulla sobrietà, – spiega – in segno di rispetto per le famiglie ancora in difficoltà a causa dell’alluvione. Questo ha influenzato le scelte di bilancio, limitando le spese rispetto ad altri Comuni vicini al nostro. Tuttavia, ci sono stati elementi di grande valore che hanno dato un’identità speciale alle festività. La pista di pattinaggio, per esempio, non è stata allestita, poiché lo spazio che la ospitava è attualmente occupato dal Bibliobus, la biblioteca itinerante che continua a registrare una significativa affluenza e si conferma un servizio molto apprezzato dalla comunità”.

Per poi entrare nello specifico: “Un motivo di grande soddisfazione è stato il calendario degli eventi, realizzato “in casa” con il coinvolgimento delle associazioni del territorio, dei volontari, dei negozianti e degli abitanti di via Santo Stefano. Questo spirito di collaborazione ha permesso di addobbare il centro cittadino in modo “più natalizio” e più accogliente. In termini di numeri, i risultati sono per ora davvero incoraggianti: 823 prenotazioni al Teatrodante in un solo week end, 4.000 ascolti del podcast “Il Natale di un tempo”, tutto esaurito per gli spettacoli della compagnia dei burattini, un notevole afflusso al Museo archeologico di Gonfienti e alle esibizioni degli allievi nelle piazze, cinque laboratori organizzati in sei week end. Anche se è ancora presto per trarre bilanci definitivi sul successo delle festività natalizie, l’ampia partecipazione della comunità è un segnale positivo”.

“Tuttavia, – conclude – resta del lavoro da fare per sostenere i negozi del centro storico, che hanno ancora bisogno di supporto per tornare a pieno regime. Con la collaborazione instaurata fra amministrazione comunale e commercianti, si può guardare al futuro con fiducia, lavorando insieme per il rilancio delle attività. Il programma natalizio non si ferma qui: tante ancora le attività in arrivo per questo fine settimana, pensate per coinvolgere grandi e piccoli. Fra queste spiccano i giochi di una volta proposti da Campi Ludica, a cura di Ingegneria del Buon Sollazzo e L’Abbaino, e l’atteso appuntamento con i “Piccoli Grinch alla riscossa”. Un calendario ricco di iniziative che, ci teniamo a sottolineare, è completamente gratuito, rendendo le festività accessibili a tutti e mantenendo viva l’atmosfera di condivisione e comunità. In un momento in cui è importante guardare ai risultati concreti, preferiamo lasciare poco spazio alle polemiche e concentrarci sui fatti, che testimoniano l’impegno di tutti per regalare un Natale speciale, anche in un contesto di difficoltà”.