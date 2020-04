Assessore Roso: “Rimodulati i fondi per gli asili nido convenzionati”

CAMPI BISENZIO – Anche il Comune di Campi Bisenzio va incontro alle famiglie che hanno i loro figli al Nido. “Ho appena chiuso una riunione con i responsabili dei nostri nidi convenzionati – dichiara l’assessore Monica Roso – nella quale ho comunicato loro che la nostra giunta ha stanziato, rimodulando i fondi 0-6, 106.000 euro per sostenerli in questo momento di difficoltà e ho chiesto loro di annullare i pagamenti richiesti alle famiglie per il periodo di non frequenza dei bambini”. Nella riunione sono state immaginate anche soluzioni possibili per dare risposte nuove ai nostri bambini, perché possano ricominciare ad avere la socialità che è stata brutalmente interrotta dal Covid-19. “Crediamo – conclude Roso – fortemente nel nostro sistema integrato e crediamo che nel futuro questo sistema rivestirà ancora più importanza per questo abbiamo deciso di fare tutti gli sforzi possibili per sostenerlo”.