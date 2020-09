Assessore Scalini: “A Signa la scuola è ripartita, lavori per oltre 300.000 euro”

SIGNA – “La scuola è ripartita”. E’ soddisfatto l’assessore alla pubblica istruzione del Comune di Signa Gabriele Scalini che questa mattina, a tre giorni dalla prima campanella dell’anno scolastico, ha concluso, insieme al sindaco Giampiero Fossi, una serie di sopralluoghi presso gli istituti signesi, “reduci da interventi – si legge in una nota – che hanno comportato una spesa di oltre 300.000 euro”. “Possiamo affermare – ha detto l’assessore – che il primo obiettivo che l’amministrazione si era prefissato, garantire a tutti gli studenti la didattica in presenza nel massimo della sicurezza, è stato raggiunto. In molti casi siamo riusciti a superare anche le migliori previsioni. L’esempio più eclatante è il restauro dei locali dell’ex “Trenino” che vanno a formare un vero e proprio plesso scolastico nuovo, costituito da tre classi, con rifiniture di pregio e accorgimenti che consentiranno di svolgere la didattica nel migliore dei modi”.

“Già da quest’anno, nei nuovi spazi, – continua l’assessore – sono stati trasferiti i bambini della scuola degli Arrighi (un plesso con molte criticità strutturali assolutamente incompatibile con le normative anti-Covid) e una classe della Rodari che, a sua volta, non era in grado di garantire le giuste metrature. Dall’anno prossimo le due aule in più ospiteranno le due classi della “Ciampina”; tale spostamento risolverà definitivamente una questione di provvisorietà che perdura da diversi anni”.

Per quanto riguarda poi i lavori programmati, “già da quest’anno, saremmo stati in grado di realizzare tale spostamento; tuttavia, sia a causa della richiesta di spazi ulteriori per far fronte alle distanze di sicurezza, sia per venire incontro alle richieste di diversi genitori della Ciampi, che non avrebbero beneficiato di preavviso sufficiente, con la Dirigenza, abbiamo deciso di rimandare al prossimo anno. Anche nella scuola Leonardo Da Vinci abbiamo raggiunto gli obiettivi prefissati: gli ex locali mensa sono stati resi disponibili come classi; è stato predisposto un nuovo servizio mensa che consentirà di risolvere l’annoso problema dei turni. Infine, nel piazzale posteriore della scuola, è stata installata una tensostruttura di oltre 140 metri quadri che permetterà di svolgere attività all’aperto anche in caso di pioggia”.

Passando… ai più grandi, “nella scuola media Paoli abbiamo ricavato due nuove aule, suddividendo l’Aula Magna; inoltre, nelle prossime settimane, nel pieno rispetto delle lezioni, verranno sostituiti molti infissi e nell’ex refettorio verrà creato una sala polifunzionale con pannelli mobili. Altre situazioni saranno oggetto di lavori anche nelle prossime settimane: nella scuola Dante Alighieri, in cui il refettorio è stato trasformato in classe, verranno a breve montati nuovi infissi e sarà realizzato l’abbattimento di un muro che consentirà di ampliare lo spazio della classe”.

“Anche il plesso Ciampi di San Mauro ha visto la trasformazione del refettorio e di uno spazio palestra in classe. Tutti i lavori sono stati co-progettati assieme alla scuola al fine evitare promiscuità tra le classi. Grazie ad appositi percorsi e all’ausilio del personale scolastico, a ogni classe sono assegnati adeguati spazi e bagni con uso esclusivo, garantendo in maniera severa tutte le norme di igienizzazione e pulizia. Anche qui, nel corso delle prossime settimane, verranno apportate delle migliorie, sia nell’impianto di riscaldamento, sia fornendo ulteriori arredi che garantiscano a pieno le esigenze didattiche. Particolarmente soddisfacenti i risultati del trasporto scolastico: il Comune di Signa, infatti, risulta fra i primi dei Comuni limitrofi ad avere fornito il servizio di trasporto fin dal primo giorno di scuola accettando tutte le domande”.

“È inutile dire – ha concluso l’assessore – che c’è ancora moltissimo lavoro da fare. Ma possiamo garantire che la scuola è nostra priorità assoluta e daremo il massimo per ottenere i migliori risultati. Infine un grande ringraziamento a tutto il personale della scuola e del Comune per il loro impegno straordinario, ai genitori e a tutti gli studenti per la correttezza e la serietà con cui stanno vivendo questi momenti”.