Assessore Scalini: “Cornicione della Da Vinci, nessuna criticità”. E annuncia l’apertura del cantiere alla Ciampi

SIGNA – “La situazione del cornicioni della scuola Leonardo da Vinci è monitorata da tempo dagli uffici del Comune di Signa che periodicamente hanno verificato dei saggi (i pezzi di intonaco mancati derivano da questo) per verificare che non ci fossero criticità. A ora questi sopralluoghi hanno sempre dato esito negativo”: è questa la replica di Gabriele Scalini, assessore alla pubblica istruzione del Comune di Signa, alle parole dei genitori. “Alla richiesta, fatta poche settimane fa dai Vigili del fuoco su sollecitazione di alcuni genitori, – aggiunge Scalini – gli uffici competenti hanno fatto un sopralluogo con la scala aerea e personale specializzato che per l’ennesima volta non ha evidenziato nulla. Benché non si sia registrata nessuna caduta, la scuola ha chiesto in via precauzionale di effettuare una messa in sicurezza del perimetro dell’immobile, un parere tecnico e cronoprogramma di interventi. Il Comune, dopo la messa in sicurezza, ha chiesto il parere dello studio di progettazione che ha realizzato il progetto per il miglioramento sismico della Da Vinci e che non ha rilevato problemi di natura strutturale. Sono in corso di programmazione gli interventi di manutenzione compatibilmente anche con lo svolgimento dell’attività didattica. Come è noto attualmente la Leonardo da Vinci ospita anche gli studenti della scuola primaria Ciampi. Proprio la scorsa settimana la ditta vincitrice della gara ha firmato il contratto per aprire i cantieri dal 21 marzo”.