Assessore Scalini: “La scuola è una priorità di questa amministrazione, in arrivo interventi importanti”

SIGNA – In merito alla questione dell’acqua fredda dai rubinetti all’interno della scuola elementare Leonardo da Vinci, è arrivata la replica dell’assessore alla pubblica istruzione del Comune di Signa, Gabriele Scalini: “La scuola è una priorità assoluta di questa amministrazione. C’è un rapporto quasi quotidiano con la dirigenza sia per risolvere le criticità, sia per un miglioramento continuo della proposta educativa. Gli interventi più importanti sugli edifici riguarderanno l’adeguamento sismico prima della scuola primaria Ciampi e in seguito della Leonardo da Vinci. Le cifre dei lavori superano complessivamente i tre milioni di euro e permetteranno di aggiornare due strutture molto importanti nella storia del nostro paese ma che esigono importanti interventi di aggiornamento. Numerosi sono gli interventi di manutenzione e miglioramento delle strutture realizzati in questi anni. Proprio in queste settimane si sta concludendo l’installazione degli switch che permetteranno di avere un telefono in ogni classe di tutte le scuole”.

“Quanto alla questione dell’acqua fredda nelle scuole va fatta un po’ di chiarezza. La quasi totalità delle scuole (di ogni ordine e grado, da nord e sud dello stivale) non ha l’acqua calda nei bagni. Il lavaggio delle mani, infatti, è un’operazione che dura poche decine di secondi e asciugandosi le mani, la cosa non comporta alcun tipo di problema, tranne casi eccezionali. In tutti questi anni di assessorato – conclude – ho avuto una sola richiesta, sicuramente motivata da circostanze particolari, cui ho suggerito di trovare una soluzione con le maestre. Inoltre non c’è nessuna discriminazione tra le classi. In tutta la da Vinci c’è un solo rubinetto dotato di acqua calda, installato per le pulizie. Conosco molto bene le scuole di Signa sia per il mio ruolo da assessore, sia perché sono babbo di due bambini che le frequentano. Vorrei che tutte le strutture fossero belle, sicure e confortevoli, è un obiettivo che esige tempo ma daremo il massimo per conseguirlo”.