Assessore Scalini: “Nessuna lunga teoria di debiti fuori bilancio, quello deliberato a dicembre il primo da anni”

SIGNA – “Nessuna lunga teoria di debiti fuori bilancio, quello deliberato a dicembre era il primo (tra l’altro per una cifra contenuta) da diversi anni”. Replica così l’assessore Gabriele Scalini alle critiche mosse dal gruppo consiliare Uniti per Signa. “Per quello che concerne l’utilizzo del brokeraggio per l’acquisto delle assicurazioni, da un approfondimento svolto nelle […]

SIGNA – “Nessuna lunga teoria di debiti fuori bilancio, quello deliberato a dicembre era il primo (tra l’altro per una cifra contenuta) da diversi anni”. Replica così l’assessore Gabriele Scalini alle critiche mosse dal gruppo consiliare Uniti per Signa. “Per quello che concerne l’utilizzo del brokeraggio per l’acquisto delle assicurazioni, da un approfondimento svolto nelle precedenti settimane, risulta con chiarezza che ha generato significativi risparmi per il Comune. Per fare un esempio solo nell’assicurazione civile contro terzi abbiamo maturato un risparmio di oltre il 30 per cento. Sicuramente nella macchina ci sono ampi margini di miglioramento ed è un lavoro che l’amministrazione sta svolgendo da quando si è insediata e che passa necessariamente dall’assunzione di nuovo personale”.