Assessore Scalini: “Si aprono le domande per le iscrizioni al nido comunale d’infanzia Il Trenino”

SIGNA – Dal 15 aprile al 15 maggio è possibile presentare domanda d’iscrizione al nido d’infanzia comunale Il Trenino per l’anno educativo 2021/2022. Le domande si presentano online sul sito del Comune di Signa attraverso credenziali Spid, carta d’identità elettronica (Cie) o tessera sanitaria (Cns) all’indirizzo https://bit.ly/3rhL1Cf mentre i genitori già in possesso delle credenziali di accesso ai servizi scolastici possono continuare a utilizzarle fino al 30 settembre 2021.

“Anche per il prossimo anno educativo riusciremo a garantire, in piena sicurezza, l’accesso ai servizi del nido a 50 bambini. L’organizzazione, conforme alle normative Covid, che abbiamo messo in atto durante il presente anno educativo ha consentito di erogare il servizio senza interruzioni (tranne la settimana precedente la Pasqua, secondo le direttive regionali)”, commenta l’assessore alla pubblica istruzione Gabriele Scalini. “Questo – aggiunge – è stato possibile grazie al grande lavoro svolto dal nostro ufficio scuola e dalle educatrici, che anche in questo caso, hanno dato una grande prova di professionalità. Gli ambienti, già da quest’anno, sono stati dotati di nuovi materiali che hanno consentito una efficiente compartimentazione degli ambienti suddividendo le sezioni in “bolle” più piccole conformemente alle direttive Covid. Infine, in questi giorni, si stanno realizzando i lavori per rendere fruibili anche due corti interne, piccoli spazi verdi particolarmente utili per incrementare le attività all’aperto”.

Date le disposizione di governo legate all’emergenza sanitaria da Covid-19, non sono consentite visite personali al nido da parte dei genitori. A tal fine, è stato realizzato un tour virtuale disponibile sul canale YouTube dell’amministrazione comunale (https://www.youtube.com/watch?v=z9s0kssCF-E). “Il nido comunale Il Trenino di Signa è una realtà profondamente inserita nel territorio Signese ed apprezzata per la grande preparazione del personale e la bellezza degli ambienti. Anche se le visite in presenza non sono consentite, è comunque possibile farsi un’idea grazie all’open day virtuale realizzato con la collaborazione delle educatrici e visualizzabile sul canale YouTube del Comune di Signa”, dichiara il sindaco Giampiero Fossi.