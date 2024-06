Assessore Scalini: “Un bilancio in salute con prospettive di miglioramento”

SIGNA – “Quello del Comune di Signa è un bilancio in salute con prospettive di miglioramento”: a dirlo è l’assessore Gabriele Scalini, che replica così alle preoccupazioni espresse da Fratelli di Signa. “Poche settimana fa il consiglio comunale ha approvato il rendiconto del bilancio 2023. Una fotografia economico-finanziaria dei risultati dell’anno precedente – spiega Scalini – che ci consente di fare anche un “bilancio” di questi cinque anni. In questa consiliatura tutti i rendiconti hanno dato un risultato positivo producendo somme molte ingenti di avanzo libero. Questo dimostra che sono stati elaborati bilanci prudenziali e adeguati. Da sottolineare alcuni aspetti: i tempi medi di pagamento del Comune di Signa sono molto rapidi e nei servizi a domanda individuale (mensa e scuolabus per esempio) il Comune copre il 70% delle spese: un aiuto molto consistente per le famiglie in difficoltà. Ci sono sicuramente aspetti da migliorare, in particolar modo la capacità di riscossione dei tributi”. “Il progetto di realizzare un ufficio entrate è finalmente arrivato al traguardo. A marzo – conclude Scalini – è stato assunto il dirigente che sta ultimando il suo percorso di formazione. Inoltre nelle prossime settimane verrà fatta una gara per il recupero coattivo (dopo tre anni di sperimentazione) per la quale sono già state individuate le risorse necessarie. Migliorare le capacità di riscossione permetterà di avere maggior disponibilità economica per il sociale e, progressivamente, diminuire il prelievo fiscale per le fasce più deboli”.