Assessore Squittieri: “Negli ultimi anni a Prato arrivati oltre 100 milioni di euro per cittadini e imprese”

PRATO – “A Prato sono arrivati negli ultimi anni oltre 100 milioni di euro per investimenti e progetti, molti dei quali già conclusi e a disposizione di cittadini e imprese pratesi”. Così l’assessore alle attività produttive e bilancio Benedetta Squittieri risponde al candidato sindaco del centro-destra Gianni Cenni sulla ripartizione del Fondo per lo sviluppo e la coesione sociale: “Non capisco molto bene questa uscita di Cenni, parla di uno stanziamento alla Regione Toscana della presidente Meloni di 66 milioni di euro lamentandosi che non ci sono risorse per Prato, – afferma Squittieri – forse ancora non lo hanno informato bene: solo a Prato sono arrivati negli ultimi anni oltre 100 milioni di euro per investimenti e progetti, molti dei quali già conclusi e a disposizione dei cittadini pratesi, forse non sa nemmeno che 111 aziende del distretto pratese stanno realizzando progetti utilizzando risorse del Governo Draghi – i famosi 10 milioni per il distretto – e che il Governo Meloni ha bocciato in Parlamento la richiesta fatta per un ulteriore stanziamento per Prato. Forse Cenni non sa nemmeno che tutte queste risorse sono arrivate a Prato non solo grazie al Comune di Prato, ma soprattutto grazie al fatto che questo lavoro è stato condiviso con la città attraverso protocolli d’intesa come Next Generation Prato, Patto per le competenze, Protocollo 10 milioni, sottoscritti da tutte le forze economiche e sociali e da tanti rappresentanti cittadini. E’ stato prorio questo metodo di lavoro a consentirci di far arrivare risorse a Prato, al Comune, ma anche alle imprese per realizzare infrastrutture, dare contributi, lavorare per una crescita armonica della città che non lasciasse indietro nessuno”.