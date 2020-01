Associazione Adesso: Gianni Taccetti confermato come presidente

FIRENZE – Rinnovo nel segno della continuità per Adesso, associazione di cultura e politica del cattolicesimo democratico nata a Firenze nel febbraio 2011 e presieduta da allora da Gianni Taccetti (nella foto). Scaduto il mandato l’assemblea dei soci ha rinnovato le cariche per i prossimi 4 anni confermando all’unanimità Gianni Taccetti presidente. Eletto anche il direttivo composto da Caterina Bini, Maria Federica Giuliani, Benedetta Squittieri, Enrico Andrea Laratta, Leonardo Cappellini, Linda Pieragnoli Riccardo Trallori, Antonio Napolitano, Luca Roti e Walter Tripi. Taccetti, da parte sua, ha chiesto di essere affiancato da tre vice-presidenti rappresentativi dei territori, ovvero Caterina Bini, Maria Federica Giuliani e Benedetta Squittieri mentre sono stati riconfermati come segretario Enrico Andrea Laratta e tesoriere Leonardo Cappellini, i consiglieri Linda Pieragnoli e Riccardo Trallori sono stati nominati responsabili settore attività politica e culturale.

Durante l’assemblea Taccetti ha ripercorso l’attività dei quattro anni a partire dall’impegno per la campagna referendaria del 2016 sulla riforma costituzionale e il dibattito scaturito dopo le elezioni del 2018 sul rapporto tra fede e politica, tra impegno nella società civile e nei partiti. “La nascita, infatti, di movimenti sociali che stimolati da prese di posizione di vescovi toscani – ha detto Taccetti – hanno creato fermento nell’ultimo anno e mezzo con il tentativo da parte di alcuni di una riproposizione dell’idea di un partito dei cattolici che però alla prova delle elezioni europee e amministrative di fatto non ha avuto seguito. Dibattito stimolato anche da due vescovi toscani, quello emerito di Prato monsignor Gastone Simoni e da quello di Pistoia monsignor Fausto Tardelli, oltre che da Padre Francesco Occhetta, che nel centenario dell’appello di don Sturzo ai “liberi e forti”, con la nascita del Partito Popolare italiano, ha pubblicato un libro dal titolo “Ricostruiamo la politica”. “Le motivazioni per le quali in quel quadro politico si sentì l’esigenza di dar vita a questo luogo di approfondimento e discussione culturale – continua Taccetti – permangono e anzi sono più vive che mai. Gli ultimi due anni con il dibattito sulla nuova stagione dell’impegno dei cattolici in politica con le sfumature diverse che ci sono in questo ambito abbiamo non solo discusso in modo aperto di temi di stringente attualità e di riflessioni di respiro più ampio ma abbiamo anche contribuito alla crescita personale di ognuno di noi. Nel marzo scorso alla Certosa di Firenze con un seminario dal titolo schietto “Lavoro, finanza e mercato globale nel pensiero della Chiesa” ci siamo riuniti dandoci ascolto in un proficuo e profondo dibattito. Dibattito che prosegue anche via web con i profili social dell’associazione su Facebook (Amici di Adesso) e Twitter (@AmicidiAdesso) che rappresentano un modo per rimanere costantemente informati e interagire sui temi di nostro interesse. Tra le cose da ricordare anche la missione a Bruxelles presso le istituzioni europee con un gruppo di amministratori toscani ospiti di David Sassoli al Parlamento Europeo e a Roma presso le istituzioni Italiane.

Tra gli ospiti e relatori intervenuti in questi anni nelle varie attività di formazione oranizzate dell’associazione ne ricordiamo alcuni: Sergio Mattarella, Dario Franceschini, Pierluigi Castagnetti, Enrico Letta, Giuseppe Vacca, Francesco Saverio Garofani, Stefano Fassina, Alberto Melloni, Claudio Sardo, Miguel Gotor, Franco Marini, Gianclaudio Bressa, Pier Paolo Baretta, Gianni Salvadori, Enrico Rossi, Rosa Maria Di Giorgi, Rosa Bruna De Pasquale, Alberto Losacco, Ettore Rosato, Pina Picierno, Salvatore Margiotta, Roberto Di Giovanpaolo, Giorgio Guerrini, Mons. Gastone Simoni, Giovanni Grasso, Luca Diotallevi, Ricky Levi, David Sassoli, Mons. Vincenzo Paglia, Saretta Marotta, Enzo Amendola, Tino Iannuzzi, Nicola Martino, Francesco Belletti, Luigino Bruni, Enzo De Luca, Giuseppe Matulli, Giampiero Scanu, Alfonso Andria, Beppe Tognon, Edo Patriarca, Ezio Zani, Don Giovanni Momigli, Matteo Biffoni, Stefano Ciuoffo, Dario Nardella, Elisabetta Catelani, Mario Pilade Chiti, Carlo Fusaro, Stefano Zamagni, Davide Maggi, Mauro Magatti, Giovanni Vecchi, Emilio Barucci, Fabrizio Mattesini, Stefano Tassinari, Riccardo Cerza, Giuseppe Fioroni, Gabriele Toccafondi, Caterina Bini, Stefania Saccardi, Alberto Corsinovi e Antonello Giacomelli.