Associazione anziani: cinque Tablet per gli studenti di Campi. Il sindaco: “L’unità è la forza della nostra comunità”

CAMPI BISENZIO – Nei giorni scorsi la notizia della spesa a domicilio “per tutelare – come ha scritto sulla propria pagina Facebook il sindaco di Campi, Emiliano Fossi – le persone più vulnerabili, grazie agli straordinari volontari e all’impegno della protezione civile” (qui di seguito il video che lo stesso sindaco ha condiviso per illustrare le modalità). Subito dopo la notizia della donazione, da parte dell’Associazione comunale anziani per il volontariato, guidata da Michele Molinaro, di cinque Tablet agli studenti di Campi per la didattica a distanza. “Un gesto di solidarietà tra generazioni, la dimostrazione che l’unità è la forza della nostra comunità”, ha commentato il sindaco. “Alla luce dei nuovi provvedimenti del Governo – ha aggiunto l’assessore alla pubblica istruzione, Monica Roso – abbiamo scritto ai presidi delle scuole superiori di Firenze e dintorni di indicarci eventuali necessità, per i ragazzi campigiani, riguardo pc, Tablet e router per il collegamento wi-fi. E, in questo modo, abbiamo ridato slancio alla campagna “Regalaci la scuola”, avviata durante la prima fase della pandemia”.