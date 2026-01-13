Associazione Anziani: presentato il programma delle attività culturali

SESTO FIORENTINO – È stato presentato dall’associazione comunale anziani nella sede “8 Marzo” di viale Ariosto, il programma delle attività culturali organizzate dall’associazione per l’anno in corso. A presentare il programma il presidente dell’associazione anziani Giacomo Svicher e l’assessore alla cultura Jacopo Madau. Il programma comprende le gite culturali, le visite ai musei e gli […]

SESTO FIORENTINO – È stato presentato dall’associazione comunale anziani nella sede “8 Marzo” di viale Ariosto, il programma delle attività culturali organizzate dall’associazione per l’anno in corso. A presentare il programma il presidente dell’associazione anziani Giacomo Svicher e l’assessore alla cultura Jacopo Madau. Il programma comprende le gite culturali, le visite ai musei e gli appuntamenti teatrali a partire da questo mese di gennaio. Tra le gite programmate: la visita all’Antico ospedale di San Giuseppe a Empoli per la mostra Provincia 900, la visita a Lucca e alla mostra Giovanni Boldini, a Napoli, un soggiorno ad Abano Terme e una visita a Roma, a Praga e Trento. Per quanto riguarda le visite ai musei sono programmati: il museo della scienza, il museo Bardini, Villa Medice La Petraia, il Cimitero degli Inglesi, la Villa Medicea di Poggio a Caiano, la Galleria Palatina di Palazzo Pitti a Firenze e il Museo del Coatume, l’antico ospedale di San Giovanni di Dio, Casa Vasari Museo Horne. In programma anche alcuni spettacoli teatri a Firenze alla Pergola e al Teatro Verdi.