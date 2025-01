Associazione Diapason: sabato 4 tombola e presentazione del calendario “La Poggio che c’era”

POGGIO A CAIANO – Doppio appuntamento di inizio anno per l’associazione culturale poggese Diapason. Sabato 4 gennaio le donne che guidano l’associazione, infatti, propongono non solo la classica tombolata, ma anche la presentazione di un calendario particolare. Intitolato “La Poggio che c’era 2025”, il calendario raccoglie foto ed episodi raccontati, su iniziativa di Diapason, la scorsa estate fra le persone più anziane del paese che si erano dichiarate disponibili proprio per testimoniare com’era il paese decenni fa. L’appuntamento è alle 16.30 all’interno del bar “Ercole”, accanto alla Coop del Poggio, in piazza Riconciliazione 5. “Brinderemo insieme per l’anno nuovo appena iniziato – dicono da Diapason – e giocheremo a tombola mettendo in vendita il nostro calendario. Lo scopo ha anche una valenza solidaristica perché una parte del ricavato sarà devoluta alla Caritas poggese”. L’ingresso è libero ma per esigenze organizzative (i posti disponibili si stanno esaurendo) è necessario iscriversi (basta una telefonata al 333 656 8537). “Sarà anche l’occasione – proseguono da Diapason – per fare il punto sulle nostre attività e per ascoltare le tante persone che ci stanno dimostrando vicinanza e affetto”.