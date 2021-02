Associazione “Diritti & ATPA”: “Sviluppo ambientale nella Piana, con il Piano strutturale un piccolo passo in avanti”

CAMPI BISENZIO – Nel dibattito sul Piano strutturale adottato nell’ultimo consiglio comunale è intervenuta anche l’associazione “Diritti & ATPA” guidata da Giovanni Mariotti. Associazione che al documento che disegna il futuro di Campi aveva presentato quattro osservazioni: “Due – spiega Mariotti – risultano accoglibili e una parzialmente accoglibile. Fra le prime, con le modifiche del caso, quella di inserire un nuovo articolo finalizzato a definire “le principali strategie comunali per uno sviluppo ambientale del territorio”, la nuova piantumazione di essenze arboree lungo la viabilità e l’incremento di quelle esistenti. Parzialmente accoglibile, invece, quella di un incremento dello standard a verde pubblico. Il tutto, come precisa il Comune nelle proprie controdeduzioni pubblicate sul sito Internet istituzionale, demandando al futuro Piano operativo la definizione delle azioni per la qualità ambientale e le modalità di attuazione degli interventi”.

“Come associazione “Diritti & ATPA” – conclude Mariotti – ci riserveremo quindi di monitorare l’attività del Comune di Campi Bisenzio, così come delineato nelle controdeduzioni pubblicate, in occasione dello sviluppo e adozione del futuro Piano operativo. Per la nostra associazione è importante che le amministrazioni comunali della Piana sviluppino e comincino a concretizzare il concetto di sviluppo ambientale anziché sviluppo sostenibile, perché la Piana ne ha un gran bisogno. Ci riserveremo di procedere, in futuro e in tal senso, anche con gli altri Comuni della Piana, alcuni dei quali stanno ancora lavorando al rinnovo e/o aggiornamento dei propri strumenti di pianificazione e gestione del territorio”.