Associazione Fidas, nel 2019 le donazioni sono state 224, 19 le nuove iscrizioni

CAMPI BISENZIO – Anche per l’associazione donatori di sangue Fidas Capalle-Prato è tempo di bilancio. Un’associazione, spiegano in una nota, che “è diventata una realtà efficiente sul territorio. Un risultato bello ma non semplice. I nostri donatori possono donare in tutti i centri trasfusionali e le donazioni vengono prenotate dal gruppo attraverso la piattaforma messa a disposizione dalla Regione Toscana. E anche in questo periodo, con le difficoltà riscontrate, i donatori, sollecitati, hanno risposto con grande generosità. Ma quello che abbiamo registrato con maggiore soddisfazione è stato un costante aumento delle persone che si sono avvicinate all’associazione dopo aver constatato che la nostra attività è fatta di attenzione nei loro confronti, di rapporti di amicizia , di attente telefonate e soprattutto di rapporti umani. Quest’anno, infatti, fino ad ora siamo arrivati a 224 donazioni con 188 donatori di cui 19 nuove iscrizioni. Per questo ringraziamo tutti i donatori e auguriamo loro prima di tutto una buona salute ma anche buon Natale e migliore anno nuovo”.