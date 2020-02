Associazione Intercomunale Anziani “Senza volontari futuro incerto per Le Gorette”

SESTO FIORENTINO – E’ quasi un grido di dolore quello lanciato dall’associazione intercomunale anziani che dal 1981 organizza le vacanze a Le Gorette, oggi rivolte agli anziani. Il grido di dolore è per la mancanza di volontari che mettono in difficoltà questo tipo di esperienza che ogni anno coinvolge oltre 800 persone che non avrebbero altra possibilità di andare in vacanza. “Mancano 7 volontari – spiega il presidente dell’associazione intercomunale anziani Graziano Vangi – e questo è un segnale non positivo per il prossimo futuro”. Ogni turno a Le Gorette di Cecina vede impegnati 19 volontari che svolgono i servizi necessari alle attività della struttura, ma quello che manca sono persone in grado di “dare una mano” anche nella manutenzione spicciola. “I nostri volontari – spiega Vangi – sono impegnati anche nel settore manutentivo della struttura, si tratta di piccoli lavori come quelli che spesso facciamo a casa”. E mentre continua la ricerca di nuovi volontari, l’associazione Intercomunale Anziani non si ferma e prepara la Festa di Carnevale sempre a Le Gorette a Cecina per domenica 1 marzo un pranzo alle 13 e un “ricco menù” seguito, il pomeriggio da ballo e musica dal vivo. “Ci saranno – assicurano all’associazione – tante maschere, cenci e vinsanto”. Questo è il prossimo appuntamento, mentre ad aprile da venerdì 10 al 18 aprile alla Casa per Ferie Le Gorette si potrà trascorrere La Pasqua a Cecina” (iscrizioni dal 9 al 27 marzo). Insomma le iniziative sono molte, ma senza volontari il futuro è a rischio. “Per questo – spiega Vangi – abbiamo deciso di scrivere una lettera aperta: se qualcuno volesse provare questa esperienza noi saremmo ben felici”. Per contattare l’associazione intercomunale anziani: 0554212046 chiedere di Rosetta oppure Graziano Vangi 3475594737, [email protected]

Di seguito pubblichiamo la lettera aperta dell’associazione

“L’associazione Intercomunale Anziani è un’organizzazione del Terzo Settore che opera a Le Gorette dal 1981, inizialmente alternando le vacanze degli anziani con quelle dei ragazzi, poi dopo la metà degli anni 80 solo per gli anziani. Le Gorette assolvono ad una funzione sociale molto importante; la macchina è ormai collaudata, 800 persone ogni anno frequentano la struttura, 7 sono i turni estivi da maggio a settembre, integrati dal turno di Pasqua e di Fine Anno. Per ogni turno sono impegnate 19 persone che assicurano lo svolgimento di tutti i servizi. I nostri volontari, oltre ad essere impegnati nella gestione dei soggiorni, operano anche nel settore manutentivo della struttura: negli anni 2018 e 2019 sono stati effettuati lavori di riordino e manutenzione di notevole rilievo. Il 2019 è stato l’anno in cui sono stati investiti oltre 16.000 euro, per la sostituzione di attrezzature della cucina ormai obsolete. Nel 2020 proseguiremo sulla stessa strada, effettuando la sostituzione di altre attrezzature. Per l’anno 2020 è stata già programmata una serie di iniziative sociali: domenica 1° marzo “Festa di Carnevale”, domenica 10 maggio “Festa di Primavera”, domenica 27 settembre “Festa di Fine Estate” e “ Bruciate al Mare” domenica 25 ottobre. Per svolgere le attività sociali e la manutenzione ordinaria e straordinaria dell’immobile, ci avvaliamo di tante piccole e grandi professionalità che, se ben organizzate e programmate, ci permettono di fare funzionare in maniera egregia la Casa per Ferie e quindi far trascorrere ai cittadini dei tre comuni delle giornate piacevoli e serene, in un ambiente in cui la socializzazione è il naturale punto di riferimento.

Dobbiamo essere grati a questo esercito di samaritani che svolge servizi alle persone, arrivando là dove nessun welfare è mai arrivato, anche in tempi di vacche grasse, alla sua vitalità, alla sua diligenza ed al suo zelo. Il volontario, che svolge attività a vari livelli e nelle varie associazioni, dove l’auto gratificazione disinteressata continua a farla da padrone, è senz’altro in contraddizione con lo spirito del tempo, e questo in un mondo in cui l’utilitarismo, l’individualismo e la logica del dare – avere prendono sempre più campo. Noi pensiamo che la solidarietà esista ancora, che la funzione del volontariato sia essenziale per fare vivere le Gorette e per portare avanti le tante iniziative e attività che si richiamano al terzo settore. Però, dietro la bontà dei numeri e della reputazione acquisita in questi 35 anni di attività, spunta qualche ruga preoccupante; l’età media dei volontari si alza, la partecipazione di nuovi volontari è inferiore rispetto al passato, la disponibilità non cresce nel tempo, il numero delle persone impegnate è stabile per non dire stagnante. Stante ciò ci permettiamo di lanciare un appello ai cittadini calenzanesi, campigiani e sestesi: “aiutateci a ritrovare la nuova linfa necessaria per far crescere Le Gorette e quindi, conseguentemente, per fornire ai nostri anziani servizi sempre più efficienti, precisi e accurati. L’Associazione ringrazia anticipatamente tutti coloro che raccoglieranno il nostro invito. Ricordiamoci che la Casa per Ferie Le Gorette è un patrimonio di tutti i cittadini che, a nostro parere, é da tutelare”.