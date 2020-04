Associazione Nazionale Carabinieri: colombe e uova di Pasqua in dono alla Rsa di San Mauro

SIGNA – Graditissima visita questa mattina, martedì 7 aprile, da parte dell’Associazione Nazionale Carabinieri alla Rsa “Monsignor Olinto Fedi” di San Mauro. Anche per il pensiero con cui si sono presentati e che hanno consegnato nelle mani del presidente, Maurizio Bini, ovviamente senza entrare all’interno della struttura. I rappresentanti dell’Associazione Nazionale Carabinieri, infatti, si sono presentati con colombe e uova di cioccolato per festeggiare la Santa Pasqua. “Li ringraziamo di cuore, – ha detto Bini – perché in questo tempo di sofferenza e isolamento, hanno pensato a noi, ai nostri anziani ma anche al personale dipendente che sta svolgendo in silenzio un lavoro quotidiano importantissimo, con coraggio e professionalità. Oggi come non mai siamo messi alla prova, una grande prova, le Rsa sono luoghi dove si cura la vita fragile. Il Covid-19 è per noi quindi un nemico letale, siamo in battaglia. Grazie per chi ci pensa, chi fa una preghiera per noi e, da parte nostra, un augurio di buona Pasqua a tutti”.