Associazione Sinistra per Calenzano “Solidarietà al circolo La Vedetta ai soci e ai volontari”

CALENZANO – Solidarietà al circolo Arci La Vedetta di Settimello e ai suoi volontari: così l’associazione Sinistra per Calenzano, per la vicenda del provvedimento di chiusura. Una misura, precisa l’associazione che “non riguarda condotte illecite del Circolo, per questo a maggior ragione ci sembra una misura oltremodo punitiva”. “La Vedetta – prosegue Sinistra per Calenzano – è uno dei circoli più frequentati del territorio, pieno di attività aperte a tutte le generazioni e con un gruppo numeroso di giovani impegnati direttamente al suo interno. Come tutti gli altri circoli esercita a nostro parere una funzione fondamentale come luogo di aggregazione e presidio sociale. Luoghi come i circoli vanno dunque sostenuti e incentivati perché patrimonio di tutta la comunità. Il contesto generale e sociale non è facile da nessuna parte, a partire dalle periferie delle grandi città, fino ad arrivare in realtà più piccole come quella calenzanese. Sono sempre meno i luoghi di aggregazione giovanile, mentre gli spazi pubblici all’aperto diventano anche scenario di vandalismo o spaccio. E quindi a maggior ragione dobbiamo difendere e aiutare chi sul territorio prova a dare una risposta a questa situazione, proponendo innanzitutto un luogo dove stare, dove incontrare altre persone e altre generazioni, dove pensare attività e provare a metterle in atto insieme ad altri”.

L’associazione sottolinea che “i circoli e le associazioni presenti sul nostro territorio esprimono una ricchezza inestimabile, di fronte ad una società che ci vuole sempre più soli e isolati occorre lavorare tutti assieme per mantenere il nostro territorio vivo e vitale. Lavoriamo dunque a sinergie che possano combattere l’illegalità, le dipendenze, ma anche la solitudine e l’isolamento e rifiutiamo invece provvedimenti punitivi che non solo non portano ad un miglioramento, ma anzi danneggiano in primis la realtà che lo subisce e anche tutta la comunità circostante”.