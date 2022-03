Associazione Tumori Toscana, mancano i medici. L’appello del presidente Spinelli

FIRENZE – L’Associazione Tumori Toscana lancia un appello per reclutare nuovi medici. Nata nel 1999 per curare a domicilio i malati di tumore, ogni giorno segue oltre 300 pazienti ed è attiva su Firenze, Prato e Pistoia. “La mancanza di personale medico è largamente diffusa in molti ambiti della medicina – spiega Giuseppe Spinelli, presidente […]

FIRENZE – L’Associazione Tumori Toscana lancia un appello per reclutare nuovi medici. Nata nel 1999 per curare a domicilio i malati di tumore, ogni giorno segue oltre 300 pazienti ed è attiva su Firenze, Prato e Pistoia. “La mancanza di personale medico è largamente diffusa in molti ambiti della medicina – spiega Giuseppe Spinelli, presidente ATT (nella foto) – e anche nella nostra associazione mancano i medici. Figure essenziali, soprattutto in questo momento di emergenza sanitaria in cui è emerso il ruolo fondamentale delle cure domiciliari. Dall’inizio della pandemia, infatti, abbiamo registrato un aumento del 20% delle attivazioni e anche le prestazioni sanitarie erogate a domicilio dei pazienti sono praticamente raddoppiate. Stiamo cercando perciò nuovi medici per far fronte alla carenza di organico e garantire risposte immediate e concrete a tutti i pazienti che hanno bisogno di essere curati a domicilio”. “Essere un medico dell’ATT – continua Spinelli – significa svolgere un lavoro duro, impegnativo ma anche di grande soddisfazione dove alla base c’è il rapporto umano fra operatori e pazienti.

I professionisti che collaborano con l’ATT sono il nostro vero punto di forza e il nostro intento è quello di individuare e valorizzare le giuste competenze, puntando anche sulla continua formazione”. “Spero – conclude Spinelli – che in molti rispondano al nostro appello perché la pandemia ha complicato la situazione già difficile dei malati di tumore e il nostro obiettivo è quello di garantire a loro e ai familiari la migliore qualità di vita possibile e di non farli sentire mai soli”. Chi fosse interessato può inviare la propria candidatura allegando il curriculum vitae all’indirizzo giulio.ravoni@associazionetumoritoscana.it