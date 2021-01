Associazioni, Polizia municipale e amministrazione: tutto sotto controllo a Campi nel giorno del rientro a scuola

CAMPI BISENZIO – E’ un bilancio positivo, dal punto di vista della sicurezza, quello che l’assessore alla Protezione civile del Comune di Campi, Riccardo Nucciotti, traccia in merito al rientro a scuola degli studenti alle superiori. Grazie anche alla preziosa collaborazione del mondo del volontariato. Ieri mattina, infatti, davanti all’ingresso della succursale del liceo scientifico Enriques Agnoletti, a controllare il rispetto delle norme anti Covid erano presenti i volontari della Misericordia e della Pubblica Assistenza di Campi che ripeteranno il servizio per tutta la settimana. “I volontari di protezione civile – dice Nucciotti – sono rimasti davanti alla scuola dalle 7.30 alle 9.30 per fornire eventuali indicazioni sui corretti comportamenti da tenere in attesa della campanella. In appoggio ai volontari abbiamo mandato anche una pattuglia della Municipale, ma tutto si è svolto in maniera corretta”. “Ringrazio i volontari e il comandante della municipale per il servizio, – conclude Nucciotti – abbiamo ricevuto messaggi positivi da parte dei genitori e della dirigenza scolastica per questi controlli: il lavoro di squadra porta sempre buoni risultati”.