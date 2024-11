Associazioni sportive, sul sito del Comune il bando per l’assegnazione dei contributi

LASTRA A SIGNA – E’ pubblicato sul sito Internet del Comune, nella sezione “Altri bandi e avvisi pubblici”, il bando per l’assegnazione di contributi alle associazioni sportive per l’attività svolta nel 2024. Per poter ricevere il contributo si dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti: essere un’organizzazione, non costituita in forma societaria, priva di scopo […]

LASTRA A SIGNA – E’ pubblicato sul sito Internet del Comune, nella sezione “Altri bandi e avvisi pubblici”, il bando per l’assegnazione di contributi alle associazioni sportive per l’attività svolta nel 2024. Per poter ricevere il contributo si dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti: essere un’organizzazione, non costituita in forma societaria, priva di scopo di lucro che opera sul territorio comunale, essere una sezione locale di un’organizzazione a rilevanza sovra comunale, non costituita in forma societaria, priva di scopo di lucro che opera sul territorio comunale, essersi costituita in data antecedente al 1 gennaio 2023.

Il contributo per l’attività ordinaria svolta a favore della collettività nell’anno 2024 viene assegnato nella misura pari al 30% delle risorse disponibili per l’ambito sportivo e non può essere concesso in misura superiore alla differenza tra le spese e le entrate risultanti dal preventivo presentato. La graduatoria verrà stilata assegnando punteggi in relazione ad alcuni criteri, come ad esempio: priorità stabilite dall’amministrazione comunale, co-progettazione integrata con l’ente locale delle attività, rilevanza dell’impatto sociale, culturale ed ambientale sul territorio e la comunità, coerenza con la progettazione del Comune.

Le associazioni, in possesso dei requisiti possono presentare domanda al Comune di Lastra a Signa entro il 19 novembre. La modulistica per richiedere il contributo è disponibile presso lo Sportello unico al cittadino (Piazza del Comune 17 – apertura al pubblico dal lunedì al sabato 8.40-13.40 martedì e giovedì anche 15-17.40, telefono 055 87431 – 055 8743223) e sul sito del Comune (www.comune.lastra-a-signa.fi.it). Le domande, debitamente compilate, dovranno essere consegnate allo Sportello unico al cittadino, in orario di apertura al pubblico, oppure tramite posta elettronica certificata all’indirizzo Pec: comune.lastra-a-signa@pec.it oppure tramite e-mail all’indirizzo pubblicaistruzione@comune.lastra-a-signa.fi.it o all’indirizzo sport@comune.lastra-a-signa.fi.it.