Associazionismo, per Acli Toscana 1.700 nuovi soci e nessun calo di circoli

FIRENZE – Crescono i numeri di Acli Toscana. In un anno l’associazione regionale ha registrato un aumento di circa 1.700 tesseramenti, pari all’8%: i soci sono passati da 19.700 nel 2022 a quasi 21.000 alla fine del 2023. Questi i dati dopo l’ultimo conteggio con l’inizio del nuovo anno. Positivo anche il numero dei circoli, che resta stabile: in Toscana rimangono 153 le sedi. In questi giorni è iniziata anche la campagna di tesseramento 2024. Diventare socio Acli significa poter avere accesso a una serie di servizi e iniziative che ogni mese vengono proposte tra circoli e uffici del movimento. Attività di carattere sociale, formative, culturali. Incontri di discussione, con temi che vanno dal lavoro ai diritti civici fino alla violenza di genere. Un modo anche di partecipare ad appuntamenti di volontariato, essere a fianco dei più fragili e al tempo stesso poter usufruire delle numerose convenzioni.

“Siamo molto soddisfatti di questi numeri, segno che l’impegno diffuso in tutta la Toscana è apprezzato e al tempo stesso necessario – affermano Giacomo Martelli, presidente di Acli Toscana ed Elena Pampana, vice-presidente di Acli Toscana – e che la vulgata sul disinteresse e il disimpegno generalizzato. La tessera non è solo un’opportunità, per trovare nuovi stimoli culturali e partecipare ad appuntamenti educativi. Essere socio di Acli significa anche condividere quei valori e lo spirito di solidarietà e vicinanza agli altri che da ottanta anni è al centro dell’associazione. Importante anche il numero stabile dei circoli e il lavoro che ogni singola sede porta avanti tutto l’anno – concludono – sono luoghi di scambio e di riferimento per cittadini di diverse fasce di età. In questo 2024 vogliamo proseguire sulla strada tracciata e speriamo di essere sempre più vicini a tutti i lavoratori e cittadini”.