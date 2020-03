Associna dona 2.600 mascherine alla Misericordia di Campi

CAMPI BISENZIO – Oltre duemila mascherine, per la precisione 2.600, donate questa mattina da Associna alla Misericordia di Campi. Associna, infatti, è un’associazione delle seconde generazioni cinesi in Italia, realtà che opera anche sul nostro territorio. E, in particolare, sono arrivate 2.000 Chirurgiche e 600 Ffp2, spedite lunedì scorso proprio dai produttori in Cina, e alla consegna erano presenti insieme ai rappresentanti dell’associazione, anche il vicepresidente di Associna Wang Dongbo. “I Dpi – spiegano dalla Misericordia – saranno messi a disposizione di tutti i confratelli e gli operatori in servizio, in un momento così delicato e in cui c’è così tanto bisogno di questo materiale. Per questo ringraziamo con tutto il cuore l’associazione per l’impegno, l’interesse e la cortesia dimostrati”.