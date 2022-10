Assunzioni a Consiag Servizi Comuni: la società ha indetto due selezioni. Ecco come candidarsi

PRATO – Consiag Servizi Comuni, società che si occupa di attività a favore di alcuni Comuni delle provincie di Prato, Pistoia e Firenze, ha indetto due selezioni per formare altrettante graduatorie a cui attingere. In particolare una selezione per tecnico impianti elettrici, con le domande che devono pervenire all’azienda entro il 28 ottobre (tempo indeterminato per il […]

PRATO – Consiag Servizi Comuni, società che si occupa di attività a favore di alcuni Comuni delle provincie di Prato, Pistoia e Firenze, ha indetto due selezioni per formare altrettante graduatorie a cui attingere. In particolare una selezione per tecnico impianti elettrici, con le domande che devono pervenire all’azienda entro il 28 ottobre (tempo indeterminato per il primo classificato). Fra i requisiti richiesti uno dei seguenti titoli di studio: diploma di perito industriale con specializzazione in elettrotecnica o elettronica oppure laurea magistrale in ingegneria elettrica (classe di laurea LM28) o Laurea magistrale in ingegneria elettronica (LM29) o ingegneria dell’automazione (classe di laurea LM25) o ingegneria energetica e nucleare (classe di laurea LM30) o diplomi di laurea vecchio ordinamento e lauree specialistiche equipollenti ai sensi del Decreto interministeriale 9 Luglio 2009; oppure Laurea (triennale) in ingegneria elettrica o in ingegneria elettronica o lauree equipollenti ai sensi del previgente ordinamento.

La seconda selezione è invece per tecnici forestali e anche in questo caso le domande devono arrivare all’azienda entro il 28 ottobre (possibilità di conferma a tempo indeterminato). Fra i requisiti richiesti uno dei seguenti titoli di studio: Laurea triennale L-25 Classe delle lauree in Scienze e tecnologie agrarie e forestali. Curriculum: E98 – Progettazione e gestione del verde; E99 – Scienze Vivaistiche; oppure Laurea magistrale LM-69 Classe delle lauree magistrali in Scienze e tecnologie agrarie. Curriculum: C45 – Medicina delle piante; C47 – Produzioni Vegetali di Pregio; E54 – Marketing e Management; oppure Laurea magistrale LM-73 Classe delle lauree magistrali in Scienze e tecnologie forestali ed ambientali. Curriculum: E55 – Ingegneria forestale. E76 – Gestione ecologia dei sistemi forestali. E77 – Tecnologie per la pianificazione del territorio. E93 – Produzioni legnose sostenibili, responsabili ed eco-compatibili. Le domande e gli avvisi sono scaricabili al link http://www.consiagservizicomuni.it/amm-trasparente/reclutamento-del-personale, in cui sono evidenziati anche i requisiti richiesti per ciascuna selezione (titolo di studio, patenti, eccetera). Le domande di ammissione, una per ciascuna selezione, devono essere redatte in carta semplice utilizzando i modelli allegati agli avvisi ed inoltrate entro e non oltre le scadenze riportate. Alle domande dovrà essere obbligatoriamente allegato il proprio curriculum, datato, sottoscritto e completo dei dati anagrafici e di quanto richiesto dall’avviso, oltre alla fotocopia di un documento di identità valido e della patente di guida del sottoscrittore.