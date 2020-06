Aste pubbliche per terreno e appartamento

CALENZANO – C’è ancora tempo per partecipare alle due aste bandite dal Comune, per la vendita di un terreno edificabile in via Salvanti e di un appartamento in via Puccini. La presentazione delle offerte per il terreno edificabile in via Salvanti scade alle ore 10 di lunedì 3 agosto 2020 e lo stesso giorno alle ore 11 […]

CALENZANO – C’è ancora tempo per partecipare alle due aste bandite dal Comune, per la vendita di un terreno edificabile in via Salvanti e di un appartamento in via Puccini.

La presentazione delle offerte per il terreno edificabile in via Salvanti scade alle ore 10 di lunedì 3 agosto 2020 e lo stesso giorno alle ore 11 verranno aperte le offerte. L’asta pubblica si terrà in Comune e l’asta pubblica sarà per la vendita al miglior offerente con offerte segrete almeno pari o aumentate sul prezzo a base di asta di 1.080.000 euro per il terreno edificabile in via Salvanti. Il contesto è provvisto di servizi pubblici e privati e il terreno è a destinazione edificatoria con una superficie di 5.705 mq. L’area confina a nord con la pubblica via Salvanti ad est con l’Azienda Toscana Centro e a sud con Autostrada spa e a ovest con la proprietà Coppini Fossi sas.

Per quanto riguarda l’appartamento di via Puccini, la presentazione delle offerte scade alle ore 10 di giovedì 23 luglio 2020 e lo stesso giorno alle ore 11 verranno aperte le offerte. Si tratta di una vendita all’asta al miglior offerente almeno pari o in aumento sul prezzo a base d’asta di 136.000. L’appartamento si trova al primo piano di un fabbricato adibito ad abitazione civile di due piani fuori terra, è costituito da 4 vani raggiungibili da un disimpegno centrale dal quale è possibile anche accedere al bagno finestrato prospicente al lato termale, ed alla terrazza sul lato di via Puccini.