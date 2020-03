Atelier dei Sogni, bonus da 200 euro alle dipendenti che hanno i figli a casa

SIGNA – L’azienda “L’Atelier dei Sogni”, leader nel mercato toscano nella vendita abiti da sposa, sposo e cerimonia ha deciso di erogare alle sue dipendenti con figli in età scolare un bonus di 200 euro aggiuntivo per far fronte alle spese dovute alla forzata chiusura delle scuole causa Coronavirus. Le dipendenti del gruppo, quindi, si vedranno versare 200 euro in più in busta paga del mese di marzo. Attivo nelle sue quattro sedi di Signa, Siena, Montevarchi e Prato, è la titolare, Veronica, giovane mamma, a ribadire l’importanza di “dare un segnale per un paese che deve ripartire, un paese come l’Italia, che ha nelle sue sarte e nella loro professionalità un vero e proprio punto di forza”. “Noi nel nostro piccolo – continua Andrea, marito e socio di Veronica -abbiamo voluto dare un aiuto concreto per ringraziare le persone come le nostre dipendenti, che con passione e dedizione portano avanti il loro lavoro, e anche in momenti difficili come questo sanno far quadrare gli impegni familiari, con la responsabilità di confezionare gli abiti per il giorno più importante di moltissimi sposi e spose toscane”. “Con fiducia e orgoglio di essere una grande famiglia, speriamo che questo piccolo gesto possa essere concreto ed utile nella vita di queste famiglie, fiduciosi che forse altri imprenditori seguiranno il nostro esempio”, conclude Veronica.