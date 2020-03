Atletica Campi: “Adesso facciamo la nostra parte, poi ripartiremo con tanti progetti”

CAMPI BISENZIO – La fine di marzo avrebbe dovuto coincidere con l’inizio della stagione estiva, una stagione estiva che per l’Atletica Campi Bisenzio si presentava con molte prospettive. Le cose, però, sono andate diversamente e nel frattempo lo staff tecnico è rimasto in contatto costante con i ragazzi e loro famiglie e in base alle varie categorie sono stati fatti programmi settimanali da svolgere a casa. “Quando tutto questo sarà finito – spiegano dalla società campigiana – noi saremo pronti, abbiamo già tanti progetti e, anche se non sarà facile riprendere l’attività, soprattutto per le disposizioni che verranno date, noi siamo fiduciosi. Anche il gruppo podistico, pur rimanendo in casa, si sta ingegnando per tenersi in forma. Anche perché dobbiamo preparare al meglio la seconda edizione della “30 ‘N Piana”, in programma l’8 novembre”