Atletica Campi, allo Zatopek 400 in gara per le categorie Esordienti e Ragazzi

CAMPI BISENZIO – Un altro, grande appuntamento con l’atletica è stato onorato dall’Atletica Campi Bisenzio, che sabato 25 maggio ha organizzato la quarta giornata di Coppa Toscana Fidal con le prove multiple (biathlon) Ragazzi e Ragazze in cui sono state inserite anche gare per gli Esordienti, i più piccoli dell’atletica, suddivisi a loro volta in tre categorie (nei bienni dai sei ai 10 anni); per loro gare veloci sui 50 metri e più lunghe dai 150 ai 300 metri. In totale oltre 400 presenze gara sostenute come sempre al meglio dalla società del presidente Riccardo Bicchi, con la tribuna dell’impianto che nella parte centrale della manifestazione presentava un colpo d’occhio da tutto esaurito. Peccato solo che una gestione farraginosa del cronometraggio elettronico, per un problema di gestione dell’informatica, abbia un po’ troppo allungato i tempi delle gare dei più piccoli. Che comunque alla fine sono usciti dal campo soddisfatti, tutti premiati con medaglia ricordo.

Interessanti anche le gare dei Ragazzi e Ragazze.

Alla fine il biathlon marcia/vortex l’ha vinto Giorgio Petri della Sestese (secondo in entrambe le prove), il biathlon 600 metri/vortex l’ha vinto il compagno di società Ruyan Bruscoli (primo assoluto nella marcia); tra le Ragazze vittorie finali per le portacolori della squadra di casa: il biathlon 600 metri /alto lo ha vinto Letizia Oltrabella (prima assoluta sui 600 metri), in quello salto in alto/marcia ha prevalso Rita Bacci in 1’48”5 e dove da segnalare c’è la vittoria del salto in alto di Giulia Fiaschi della Polisportiva I’Giglio con la misura di 1,40. A conclusione della giornata di gare le staffette 4×100 con l’Atletica Sestese che ha vinto sia tra i Ragazzi che tra le Ragazze, nella festa generale alla presenza anche dell’assessore allo sport del Comune di Campi, Davide Baldazzi. Per l’Atletica Campi subito a seguire un altro appuntamento organizzativo che è fissato per sabato 1 giugno quando ci sarà la fase regionale del Trofeo Coni mentre prosegue l’avvicinamento al Campionato italiano di società che a settembre allo Zatopek assegnerà gli scudetti tra gli Under 18.