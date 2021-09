Atletica Campi: allo Zatopek sono in arrivo i Campionati toscani per Cadetti e Cadette

CAMPI BISENZIO – Appuntamento con l’atletica questo fine settimana. Sabato 18 e domenica 19 settembre, infatti, presso lo stadio Zatopek di Campi Bisenzio si svolgeranno i Campionati toscani Cadette e Cadetti, manifestazione che sarà indicativa per la partecipazione ai Campionati italiani di inizio ottobre a Parma.

Il protocollo della manifestazione prevede che tutti i partecipanti possano accedere all’impianto con Green Pass o tampone antigenico rapido effettuato nelle 48 ore precedenti. “Considerato che il nuovo protocollo federale è entrato in vigore il 6 settembre – spiegano dall’Atletica Campi – organizzeremo una postazione all’interno dello Stadio, dove il nostro medico sociale effettuerà il tampone antigenico rapido per gli atleti, ragazzi di 14-15 anni, ma solo per loro, in modo da agevolargli per la partecipazione alla manifestazione”.

“Inoltre in occasione di questa manifestazione, saremo vicini agli operai della Gkn attraverso una raccolta fondi dedicata a loro. L’incasso della manifestazione infatti sarà devoluto a sostegno della loro lotta per il lavoro e sarà inoltre prevista una rappresentanza dei lavoratori della Gknallo Stadio. Per quanto riguarda la presenza del pubblico in tribuna durante la manifestazione ricordiamo che col nuovo protocollo federale è consentito il numero massimo di 300 unità a giornata”.

Ma l’attività dell’Atletica Campi non si ferma qui. “Nel frattempo è ripresa in pieno la nostra attività con i corsi per i bambini, – spiega il presidente Riccardo Bicchi – a tal proposito, considerando il buon numero di richieste che abbiamo avuto, stiamo approntando anche un corso per bambini e bambine di tre-quattro anni; inoltre è partito il corso di ginnastica dolce. I corsi stanno andando molto bene, abbiamo avuto anche un incremento notevole degli iscritti. Intanto lavoriamo anche per la “30 ‘N Piana” corsa podistica di 30 Km con partenza e arrivo nel centro di Campi Bisenzio che si terrà domenica 7 novembre”. Per chi fosse interessato a conoscerci meglio e ad avere informazioni sulla nostra attività, vi aspettiamo allo Zatopek tutti i giorni presso la segreteria dalle 15 alle 20.