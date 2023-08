Atletica Campi Bisenzio fra Open day e gare da organizzare: in arrivo un mese ricco di appuntamenti

CAMPI BISENZIO – Il periodo delle vacanze, per l’Atletica Campi Bisenzio, serve anche per programmare la seconda parte dell’anno sportivo. Ieri, infatti, 22 agosto è ripresa l’attività per le categorie Allievi, Junores, Promesse, Assoluti e Master, la settimana successiva sarà la volta dei Cadetti, a seguire sarà la volta dei Ragazzi, per poi arrivare alla […]

CAMPI BISENZIO – Il periodo delle vacanze, per l’Atletica Campi Bisenzio, serve anche per programmare la seconda parte dell’anno sportivo. Ieri, infatti, 22 agosto è ripresa l’attività per le categorie Allievi, Junores, Promesse, Assoluti e Master, la settimana successiva sarà la volta dei Cadetti, a seguire sarà la volta dei Ragazzi, per poi arrivare alla ripartenza cei Centri di avviamento allo sport per i bambini dai 5 agli 11 anni. “Con questa offerta – spiega in una nota la società campigiana – l’Atletica Campi Bisenzio cerca di andare incontro e dare l’opportunità a tutti di coltivare la propria passione per lo sport in generale e, in particolare, per l’atletica leggera. Crediamo infatti che lo sport favorisca l’integrazione sociale e l’atletica leggera consente di provare tutte le specialità: dalla corsa su pista alla corsa su strada, dalla corsa a ostacoli al salto (lungo, triplo e alto), dai lanci (giavellotto, martello e disco) alle ginnastica dolce fino alle camminate sportive con un corso per i bambini di 3-4 anni”. Per saperme di più, tuttavia, sono stati predisposti tre Open day gratuiti: per informazioni telefonare al numero 3385241696 (Alessandro, responsabile tecnico della società) oppure scrivere una e-mail all’indirizzo atleticacampi@libero.it.

Il mese di settembre, inoltre, sarà importante dal punto di vista dell’organizzazione delle gare: si comincia il 12 settembre con il Triathlon ragazzi/e della provincia di Firenze, manifestazione che comprenderanno una serie di gare valide per le Olimpiadi della Città metropolitana. Il momento clou sarà invece la finale nazionale “A” Argento dei campionati di società Allievi/e del 23 e 24 settembre allo stadio Zatopek (ingresso gratuito). Queste le società partecipanti: Pro Sesto Atletica Cernusco (Milano), Atletica Unicusano Livorno, Virtus Emilsider Bologna, Atletica C.U.S. Torino Battaglio, Atletica Lecco Colombo Costruzioni, Sisport SSD Torino, Atletica Livorno, ASD Nissolino Intesatletica Latina, ASD Maurina Olio Carli Imperia, ASD Pontevecchio Bologna, Ud Atletica Malignani Libertas Udine, Team Atletica-Mercurio Novara (Allievi). C.U.S. Torino Atl.etica Battaglio, Atletica Brugnera Friulintagli Pordenone, A.S La Fratellanza 1874 Modena, C.U.S. Trieste, Malpensa Atletica Varese, GS La Piave 2000 Bolzano, A.S. Quercia Trento, ASD Atletica Siracusa, Atletica Riccardi Milano 1946, Atletica Vigevano Pavia,Team A – Lombardia, GS Fiamme Oro Padova (Allieve).