Atletica Campi, boom di tesserati e un campione italiano. E uno staff tecnico di ottimo livello

CAMPI BISENZIO – Siamo arrivati a fine anno e anche per l’Atletica Campi è consuetudine fare un bilancio dell’attività sportiva e sociale svolta in questi dodici mesi. Mesi in cui c’è stata la conferma che l’Atletica Campi e lo stadio Zatopek rappresentano un punto di riferimento per la comunità campigiana e non solo, con atleti che utilizzano l’impianto campigiano provenendo anche da altri Comuni. “E’ stato un anno particolare, – spiegano – contraddistinto da una grande richiesta di fare attività motoria e sportiva all’aperto, lo dicono anche i numeri, con 454 tesserati suddivisi fra le varie categorie, il gruppo della ginnastica “dolce”, che è cresciuto grazie anche all’uso della nuova palestra all’interno dello stesso Zatopek e, infine, il gruppo podistico Atletica Campi Run.

Una società, l’Atletica Campi, che può contare su uno staff tecnico di primo piano, con 16 istruttori laureati in scienze motorie. Fare attività sportiva, inoltre, principalmente in una fascia di età compresa fra i 5 e i 20 anni, si sposa perfettamente con l’attività sociale, grazie anche al progetto che da tempo portiamo avanti contro il bullismo”. “Questo – aggiungono – non vuol dire che non facciamo attività agonistica; nelle nostre fila, infatti, possiamo vantare un campione italiano, Federico Bellini (nella foto), due campioni regionali, lo stesso Federico Bellini e Victoria Marinò, un folto gruppo di atleti delle categorie Allievi/e Assoluti/e che hanno partecipato ai campionati italiani nelle loro specialità”. Ma l’Atletica Campi si è distinta anche nell’organizzazione di eventi sportivi, come per esempio la “Festa del cross”, “per la quale abbiamo avuto testimonianze di apprezzamento da parte della Federazione e delle società che hanno preso parte alla gara; quindi sono seguite manifestazioni di livello regionale, per arrivare alla “30 ‘n Piana”, che ha fatto registrare un grande successo sia per quanto riguarda l’organizzazione che la partecipazione”. Ultimo, ma non ultimo, il “Gran Prix Esordienti” per bambini e ragazzi dai 4 agli 11 anni, “un successo oltre le aspettative, con 420 iscritti da parte del gruppo di società che prendono parte a questa manifestazione (Campi Bisenzio, Calenzano, Sesto Fiorentino, Lastra a Signa, Barberino e Panche Castelquarto)”.

“Infine, quando una delegazione del Comune di Campi si è recata a Tuzla per il gemellaggio, ne facevano parte anche alcuni componenti dell’Atletica Campi. E mentre stiamo aspettando le festività natalizie, stiamo già lavorando per il prossimo anno, con il “Trofeo Martiri di Valibona – Trofeo Sanmartinese – Trofeo Unicoop”, in programma il 16 gennaio 2022, a cui seguirà il Campionato toscano di corsa campestre il 27 febbraio nel parco di Villa Montalvo”.