Atletica Campi, con il mese di aprile riprende l’attività dell’atletica leggera

CAMPI BISENZIO – Con il mese di aprile è ripresa l’attività estiva dell’atletica leggera dell’Atletica Campi. “Quest’anno – spiegano dalla società campigiana – siamo voluti ripartire in una data significativa, il 25 aprile, anniversario della liberazione, proprio perché vogliamo pensare che questa data possa essere un nuovo inizio per poter vincere la pandemia e tornare a una vita sociale più normale, nel rispetto di tutte le normative che ancore dobbiamo continuare a rispettare”. Così, nella giornata di ieri 284 fra Cadetti e Cadette e 11 atleti dalla provincia di Bologna hanno preso parte a una manifestazione a porte chiuse, senza presenza di pubblico, nel rispetto del protocollo federale, per partecipare a 18 gare con risultati di un certo valore. E anche l’Atletica Campi Bisenzio si è comportata molto bene con tre primi posti con Federico Bellini nei 100 ostacoli, Baldari Sali nel salto in lungo Cadette e Victoria Marinò nel lancio del giavellotto Cadette; da segnalare anche i secondi posti di Roberto Segatori nel salto in alto e di Matilde Scartabelli nei 300 ostacoli. Al termine della manifestazione è stato assegnato il “Trofeo Liberazione” al Cadetto e alla Cadetta che aveva ottenuto il risultato migliore in base a una tabella federale e in ambito maschile è andato proprio a Federico Bellini, atleta di casa, che fra l’altro ha eguagliato la miglior prestazione nazionale nei 100 ostacoli. Per le Cadette, invece, il trofeo è andato a Margherita Milani, dell’Atletica Livorno, che ha ottenuto un ottimo tempo negli 80 ostacoli. Prossimi appuntamenti il 15 e 16 maggio con la manifestazione regionale Allievi/e e il 22 e 23 maggio con una manifestazione regionale per le categorie Assolute e Master.

(Immagine ripresa dalla pagina Facebook e di archivio dell’Atletica Campi)