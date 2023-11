Atletica Campi, dagli iscritti alla “30’n piana” quasi 4.000 euro a favore degli alluvionati

CAMPI BISENZIO – L’Atletica Campi continua a prodigarsi per aiutare la comunità in cui ha la propria sede per dare il proprio contributo dopo l’alluvione di inizio novembr. Alla vigilia della gara podistica “30’n piana”, organizzata come sempre da Atletica Campi e Atletica Campi Run. Gara che ovviamente è stata annullata mentre la società campigiana, […]

CAMPI BISENZIO – L’Atletica Campi continua a prodigarsi per aiutare la comunità in cui ha la propria sede per dare il proprio contributo dopo l’alluvione di inizio novembr. Alla vigilia della gara podistica “30’n piana”, organizzata come sempre da Atletica Campi e Atletica Campi Run. Gara che ovviamente è stata annullata mentre la società campigiana, che ha sede presso lo stadio Zatopek, ha messo a disposizione per le settimane successive la tensostruttura coperta all’interno dello stadio per adibirla a punto di raccolta indumenti e generi alimentari e per fare da punto di riferimento alla popolazione. Contestualmente è stato lanciato un appello a coloro che avevano fatto l’iscrizione alla gara podistica: chi lo avesse voluto, anziché traslare la propria iscrizione all’edizione 2024, avrebbe potuto donare la propria quota in beneficenza per cittadinanza campigiana. E i podisti, ancora una volta, non si sono fatti pregare e in massa hanno aderito all’appello, tanto che in questi giorni la società presieduta da Riccardo Bicchi ha potuto effettuare un versamento al Comune di Campi Bisenzio pari a 3.779 euro.

Ma non è finita qui perché sabato 2 dicembre l’Atletica Campi ha organizzato un evento che vuole raccogliere altri fondi: una corsa campestre per le categorie Pulcini ed Esordienti, denominata “Sport e solidarietà – Gran Prix giovanile 2023-2024″ e organizzata in collaborazione con Atletica Calenzano, Nuova Atletica Lastra, Atletica Sestese e Atletica Sestese Femminile. L’invito è quello di accorrere numerosi allo stadio Zatopek (inizio delle gare alle 14.45): si accede alla tribuna con un’offerta libera che sarà devoluta anche in questo caso ai cittadini rimasti vittime dell’alluvione.