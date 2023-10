Atletica Campi, domenica 5 la “30’n piana” cala il poker. Partenza e arrivo in piazza Dante

CAMPI BISENZIO – Domenica 5 novembre torna, per la quarta edizione, la “30 ‘n piana”, gara podistica organizzata dall’Atletica Campi e dall’Atletica Campi Run sotto l’egida dell’Uisp Comitato di Firenze con partenza (alle 8.30) e arrivo in piazza Dante. La gara, che si corre sulla distanza di 30 chilometri, è nata con la finalità di […]

CAMPI BISENZIO – Domenica 5 novembre torna, per la quarta edizione, la “30 ‘n piana”, gara podistica organizzata dall’Atletica Campi e dall’Atletica Campi Run sotto l’egida dell’Uisp Comitato di Firenze con partenza (alle 8.30) e arrivo in piazza Dante. La gara, che si corre sulla distanza di 30 chilometri, è nata con la finalità di consentire agli atleti di effettuare l’ultimo “lungo” in vista della Firenze Marathon che si svolge invece l’ultima domenica di novembre; ma nel corso degli anni ha assunto una valenza e una riconoscibilità importante anche come gara a sé stante, indipendentemente dalla preparazione per la maratona. Si corre su asfalto o su strade bianche, per la maggior parte lontano dal traffico oppure con viabilità molto ridotta, tra i Comuni di Campi e Signa, in un area di circa 20 chilometri quadrati di territorio. Confermato il tracciato dello scorso anno a eccezione della novità del passaggio all’interno di Villa Montalvo dove si entrerà dentro il Parco della Limonaia (le postazioni dei ristori saranno piazzate ogni 6 chilometri).

Saranno circa 100 i volontari che assisteranno gli atleti (volontari messi a disposizione da Atletica Campi, Atletica Campi Run, Atletica Signa, Morello Runners) compresi servizio sanitario e protezione civile oltre al supporto della Polizia Municipale di Campi Bisenzio e alla Centrale medica fissa in piazza Dante. Saranno 40 le postazioni presidiate, 10 le bici-staffette per scortare gli atleti lungo il percorso. Ulteriore supporto per i podisti sarà la classica linea tracciata sull’asfalto a indicare la traiettoria ideale da percorrere, di colore verde fluo. Tutti gli iscritti troveranno nel “pacco gara”, fra l’altro, un asciugamano personalizzato con il logo della manifestazione. Svelata anche la medaglia che verrà consegnata a chi taglierà il traguardo: il logo dell’evento è “mixato” con lo stemma del Comune di Campi, ovvero un levriero rampante con collare azzurro su fondo rosso. Grazie poi al “gemellaggio” fra i due eventi, ci sono sconti per le rispettive quote di iscrizione per chi si iscrive sia alla 30 ‘n piana sia alla Firenze Marathon.

Saranno premiati i primi 20 uomini assoluti (dai 18 ai 49 anni), le prime 10 donne assolute, i primi 10 uomini veterani (50 – 59 anni), le prime 5 donne veterane, i primi 3 uomini argento (60 anni ed oltre), le prime 3 donne argento, oltre alle prime 5 società con maggior numero di partecipanti. Il record della gara in campo maschile è stato realizzato nell’edizione dello scorso anno da Carmine Salvia che chiuse in 1h 45’07”, bissando il successo dell’anno precedente e che (salvo sorprese dell’ultimora) non sarà presente a difendere il suo “scettro”. In campo femminile il miglior tempo di sempre è l’1h 57’48” con cui Federica Proietti vinse la prima edizione, quella del 2019, anche se in quell’occasione il percorso era diverso, con partenza dallo stadio Zatopek.

Per iscriversi alla “30’n piana” https://www.endu.net/it/events/’n-piana/; per l’iscrizione combinata alla Firenze Marathon e alla “30 ‘n piana” https://enternow.it/it/browse/39-firenze-marathon