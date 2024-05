Atletica Campi, due giorni di altissimo livello allo stadio Zatopek con numeri da record

CAMPI BISENZIO – Due giorni intensi di numeri ed emozioni. Quasi 1.300 atleti sono transitati dallo stadio Zatopek di Campi Bisenzio sabato 4 e domenica 5 maggio per la due giorni dei Campionati toscani di società Allievi e Allieve che assegnavano i titoli toscani di squadra, con in aggiunta le gare di contorno del settore assoluto con atleti provenienti da tutta Italia e anche un contingente dalla Francia, e le gare delle staffette 4×100 e 4×400 che hanno assegnato i titoli toscani junior e Under 23. Il tutto a cura dell’Atletica Campi che ha messo in campo tutta la propria collaudata organizzazione e grazie alla capacità di accoglienza di un impianto, lo Zatopek, di grande funzionalità e capienza, facilmente accessibile da ogni parte d’Italia. Per Campi Bisenzio l’ennesima opportunità ricettiva, sottolineata anche dalla presenza al campo dell’assessore allo sport Davide Baldazzi. I titoli toscani di società, quello delle Allieve e quello degli Allievi, sono andati entrambi all’Atletica Livorno, che ha festeggiato il doppio traguardo quando domenica sera era l’imbrunire e sono state ufficializzate le classifiche. In campo femminile i livornesi hanno preceduto Toscana Atletica Empoli Nissan e Atletica 2005. Poi Costa Estrusca, Atletica Prato e Virtus Lucca per un totale di 27 società entrate in classifica. Tra gli Allievi al secondo posto la Virtus Lucca davanti a Toscana Atletica Jolly, poi Atletica Firenze Marathon, Atletica Grosseto Banca Tema e Atletica Prato con 29 società entrate in classifica.

A livello individuale ci sono state alcune prestazioni super. Tra le emozioni più grandi l’exploit sui 2000 siepi di Naofal Bidal dell’Atletica Firenze Marathon capace di sorprendere tutti e correre in 6’13”66, miglior tempo dell’anno in Italia sulla specialità. Il campione italiano di corsa campestre Alessandro Santangelo, portacolori della Virtus Lucca, ha a sua volta sbaragliato la concorrenza sugli 800 correndo in solitario in 2’00”80. Protagoniste anche le sorelle dell’Atletica 2005 Diletta e Gaia Ballerini. Diletta ha vinto i 400 metri in 57”14, Gaia ha fatto propri i 400 ostacoli in 1’04”62. Entrambe hanno contribuito al successo, con distacchi abissali, della staffetta 4×400 che ha chiuso in 4’02”84 a sua volta miglior crono in Italia dell’anno (con loro Emma Moschini e Sara Giorni). In chiusura di manifestazione anche la vittoria nella marcia 5 km di Valentina Adamo dell’Atletica Livorno, seconda assoluta nella gara che ha visto al via in contemporanea anche gli Allievi: il crono di 24’46”36 vale il minimo per i campionati europei di categoria e consolida la quarta posizione nella graduatoria nazionale stagionale sulla distanza. Va sottolineato che questi cinque atleti citati sono tutti al primo anno di categoria. Anche Filippo Gorelli dell’Atletica Grosseto Banca Tema vincitore della marcia, con 23’21”46 scala le posizioni della graduatoria nazionale ed entra in top 5. Bellissimo anche il 1500 assoluto femminile con le posizioni delle prime che sono cambiate più volte nei vari momenti della gara. Alle fine vince Giulia Morelli dell’Atletica Livorno in 4’37”52 precedendo Arianna D’Alberto della Quercia Trentingrana (4’40”09) e l’ex calciatrice Cristina Mariani dell’Atletica Cascina (4’44’03”). La Mariani la domenica vincerà i 400 metri chiudendo in 58”50. Arrivo serrato anche sui 1500 maschili con Thomas Monnetti della Prosport che chiude in 3’54”13 e resiste al ritorno dei portacolori della Toscana Atletica Jolly quest’inverno campioni tricolori a squadre Leonardo Mazzoni (3’54”33) e Yassine Lamnaouar (3’54”86). Quarto il compagno di squadra Emanuel Ghergut fresco campione toscano dei 10mila metri in pista. Gare avvincenti anche nei concorsi dove si segnalano, tra gli altri, i primati personali nel salto triplo di altri due atleti al primo anno di categoria, entrambi dell’Atletica Livorno: Sara Pasquale (11,56) ed Edoardo Borchi (13,53).

A livello individuale ci sono state alcune prestazioni super. Tra le emozioni più grandi l’exploit sui 2000 siepi di Naofal Bidal dell’Atletica Firenze Marathon capace di sorprendere tutti e correre in 6’13”66, miglior tempo dell’anno in Italia sulla specialità. Il campione italiano di

Di fatto per l’Atletica Campi sono state le prove generali per l’organizzazione della Finale nazionale Oro dei Campionati di società allievi e Allieve che nell’ultimo fine settimana di settembre assegnerà gli scudetti e le posizioni dal primo al dodicesimo posto tra le società italiane sia in campo maschile che femminile, ma prima di quella data molte altri eventi faranno scalo allo stadio Zatopek oltre alle tante manifestazioni riservate agli studenti già annunciate. Prossima tappa per quanto riguarda le gare Fidal il 25 maggio con la quarta tappa della Coppa Toscana Ragazzi e Ragazze, mentre il primo di giugno ci sarà la fase regionale del Trofeo Coni. Pochi giorni dopo, il 4 giugno, inoltre lo Zatopek ospiterà anche il Meeting di Sesto Fiorentino Memorial Luciano Vannini che vi si trasferisce per questa edizione per i lavori di restyling all’impianto di Quinto Basso.