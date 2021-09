Atletica Campi: i Campionati toscani sono un successo. E la “ciliegina” sono i due titoli conquistati

CAMPI BISENZIO – Fine settimana, l’ultimo, di sport per il Comune di Campi Bisenzio. Oltre alla festa dello sport, infatti, sabato e domenica 19 si sono svolti i Campionati toscani Cadette/i Fidal allo Zatopek, con 561 atleti in gara in rappresentanza di 41 società toscane oltre a due provenienti da Palermo che naturalmente non gareggiavano […]

CAMPI BISENZIO – Fine settimana, l’ultimo, di sport per il Comune di Campi Bisenzio. Oltre alla festa dello sport, infatti, sabato e domenica 19 si sono svolti i Campionati toscani Cadette/i Fidal allo Zatopek, con 561 atleti in gara in rappresentanza di 41 società toscane oltre a due provenienti da Palermo che naturalmente non gareggiavano per il titolo toscano. Soddisfatta anche la società “padrona di casa”, l’Atletica Campi, per i due titoli conquistati da Federico Bellini nei 100 ostacoli e Victoria Marinò nel lancio del giavellotto, a cui si aggiunge il terzo posto di Lapo Gambacciani nei 2.000 Siepi e di Roberto Segatori nel salto in alto: grazie ai successi ottenuti, Bellini e Marinò quasi sicuramente faranno parte della squadra toscana che prenderà parte all’inizio di ottobre ai Campionati italiani in programma a Parma. Altro motivo di soddisfazione la partecipazione del pubblico sugli spalti dello stadio, nel rispetto dello normative vigenti: l’accesso, infatti, era consentito solo con il Green Pass o con il tampone molecolare antigenico rapido.

In più, anche questo motivo di soddisfazione, con il consenso della federazione, era stato stabilito un biglietto d’ingresso solidale a favore dei lavoratori di Gkn, iniziativa che ha consentito di donare 1.800 euro alla “Cassa solidale di resistenza dei lavoratori di Gkn Firenze”. “Come società organizzatrice – dice il presidente Riccardo Bicchi – vogliamo ringraziare tutte le persone che hanno contribuito, Farmapiana che ha sostenuto l’iniziativa con la postazione situata all’ingresso dello stadio dove si poteva effettuare il tampone rapido, tutti i volontari presenti, la Pubblica Assistenza di Campi Bisenzio e il gruppo dei giudici”.