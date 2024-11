Atletica Campi, la settimana perfetta si chiude con le gare dei bambini del “Gran Prix”

CAMPI BISENZIO – Si è chiusa la settimana perfetta dal punto di vista organizzativo per l’Atletica Campi Bisenzio. Sul prato dello stadio Zatopek, infatti, sabato 9 novembre, sono andate in scena, con quasi 500 partecipanti, le gare di corsa campestre del Gran Prix Giovanile relative ai bambini nati fra il 2021 e il 2013. Tutto […]

CAMPI BISENZIO – Si è chiusa la settimana perfetta dal punto di vista organizzativo per l’Atletica Campi Bisenzio. Sul prato dello stadio Zatopek, infatti, sabato 9 novembre, sono andate in scena, con quasi 500 partecipanti, le gare di corsa campestre del Gran Prix Giovanile relative ai bambini nati fra il 2021 e il 2013. Tutto ciò arriva dopo la “30 ‘n piana” (l’evento podistico disputato domenica scorsa con grande successo tecnico e di partenti, oltre 700 podisti al via), passando per il Trofeo Scolastico di corsa campestre di martedì scorso (con oltre 650 ragazzi delle scuole medie in gara sempre allo stadio Zatopek, evento dedicato al tema del bullismo). Le gare di sabato 9 novembre, dedicate invece al tema del femminicidio contro la violenza di genere, si sono disputate alla presenza dell’assessore allo sport del Comune di Campi Bisenzio, Simona Pizzirusso, e del vice-sindaco Federica Petti che hanno assistito, come il folto pubblico sugli spalti, a dieci partenze, ed effettuato le premiazioni.

Si è cominciato con le Pulcine e poi i Pulcini (anni di nascita 2020 e 2021), i più piccoli in gara, praticamente tutti all’esordio agonistico, sulla distanza di 100 metri. Poi le Esordienti e gli Esordienti C, nati nel 2018 e 2019, che hanno corso sulla distanza di 200 metri; a seguire Esordienti B femmine e poi maschi (nati negli anni 2016 e 2017, sulla distanza di 400 metri); Esordienti A (2014 e 2015) sulla distanza di 600 metri e infine le due partenze delle gare extra, relative agli anni 2013, sempre sulla distanza di 600 metri, con alcuni dei protagonisti che avevano già corso anche nelle gare scolastiche, come per esempio, il vincitore della prova maschile Matteo Bacci dell’Atletica Campi che ha bissato il successo colto in settimana.

Distribuiti abbastanza equamente gli altri successi e i piazzamenti tra le altre società presenti, ovvero quasi tutte quelle della provincia di Firenze e l’Atletica Prato. Il meccanismo organizzativo messo a punto dall’Atletica Campi ha fatto si che direttamente alla fine di ogni gara i migliori dieci sono stati premiati sul podio mentre a tutti gli altri veniva messa al collo la medaglia ricordo di partecipazione, in modo che la manifestazione si è esaurita in meno di due ore nonostante la folta partecipazione.

Sul canale YouTube della Toscana Atletica Jolly si può rivedere il video che ha costituito la diretta dell’evento, immagini che saranno integrate in postproduzione con le riprese effettuate dall’alto tramite drone gran prix giovanile del 09/11/2023 Campi Bisenzio. Per l’Atletica Campi prossimi eventi organizzativi in programma saranno (al più tardi) a gennaio, con la storica gara podistica Trofeo San Martinese – Trofeo Martiri di Valibona e con almeno una prova di campestre regionale Fidal al Parco di Villa Montalvo. Per le gare su pista, invece, oltre ai consueti vari appuntamenti a carattere regionale dovrebbe anche per il prossimo anno arrivare almeno un evento a carattere nazionale, che riporterà ancora una volta Campi Bisenzio al centro dell’interesse e del moviemnto dell’atletica italiana come è accaduto lo scorso settembre con le Finali scudetto Under 18.