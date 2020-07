Atletica Campi, l’attività è ripresa… partendo dai più giovani

CAMPI BISENZIO – L’Atletica Campi riparte dalle categorie più giovani. E anche questo vuole essere un segnale di speranza e di fiducia verso il futuro. Giovedì scorso, infatti, nel rispetto delle normative nazionali e nel rispetto del protocollo della federazione, la società campigiana ha ripreso l’attività con una delle manifestazioni denominate T.A.C. (Test Atleti Certificati), ovvero limitate come partecipazione e a porte chiuse, senza presenza di pubblico. Riservata alle categorie Allievi/e e assolute, hanno preso parte 97 atleti con presenza di buon livello come la nazionale giovanile di salto in alto Giada De Martino e la lanciatrice del disco Silvia Lomi. Appuntamento, questo, che sarà ripetuto venerdì 24 luglio replicheremo con la seconda giornata e un programma di gare per categoria assolute (100 hs donne, 110 hs uomini, 1500 uomini e donne, salto in lungo donne) e per le categorie Cadetti/e (80 metri, 80 hs, 100 hs e salto in lungo). Ritrovo allo stadio Zatopek alle 18, prima gara alle 19.