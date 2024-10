Atletica Campi: le iscrizioni alla “30’n piana” sono già chiuse

CAMPI BISENZIO – Clamoroso sold-out, “tutto esaurito”, e chiusura anticipata delle iscrizioni. A pochi giorni dal via della “30 ‘n piana”, l’appuntamento podistico più atteso per Campi Bisenzio, è già stato raggiunto il “tetto” dei 500 iscritti, per cui le iscrizioni per la gara competitiva sono state chiuse. La quarta edizione della gara podistica “30 […]

CAMPI BISENZIO – Clamoroso sold-out, “tutto esaurito”, e chiusura anticipata delle iscrizioni. A pochi giorni dal via della “30 ‘n piana”, l’appuntamento podistico più atteso per Campi Bisenzio, è già stato raggiunto il “tetto” dei 500 iscritti, per cui le iscrizioni per la gara competitiva sono state chiuse. La quarta edizione della gara podistica “30 ‘n piana” si terrà domenica prossima, 3 novembre, organizzata dall’Atletica Campi e dall’Atletica Campi Run sotto l’egida dell’Uisp Comitato di Firenze e il contributo del Comune di Campi Bisenzio. La partenza è fissata alle 8.30 da piazza Dante, nel centro di Campi, dove sarà anche l’arrivo. Nella giornata di lunedì 28 ottobre gli iscritti alla gara hanno sfiorato quota 500 e subito dopo l’hanno raggiunta. Per questo gli organizzatori, per salvaguardare il corretto svolgimento dell’evento e dare la giusta “assistenza” ai podisti hanno chiuso le iscrizioni che invece si sarebbero dovute chiudere venerdì 1 novembre. Ci si potrà iscrivere ancora solo per la non competitiva di circa 10 chilometri.

E’ prevista a cura di Evodata la misurazione al passaggio del chip alla partenza, al passaggio alla mezza maratona e all’arrivo. Ristori ogni 6 chilometri e poi all’arrivo. L’evento è stato ideato per permettere di correre un “lungo” di qualità nell’ultima data utile in vista della Estra Firenze Marathon in programma il prossimo 24 novembre e che conta già oltre 11mila iscritti. Per questo era prevista la quota di iscrizione scontata per chi partecipa ad entrambe le manifestazioni. L’evento peraltro è diventato in poco tempo un punto di riferimento per chi ama correre le medio-lunghe distanze, indipendentemente dal fatto di “preparare” o meno la maratona.

Lo scorso anno la manifestazione “saltò” a pochi giorni dal via, per l’alluvione che allagò la piana fiorentina e scattò la gara di solidarietà, anche con iniziative a cura di Uisp Firenze. Per questo motivo la gara è stata battezzata “30 ‘n piana 2023-2024” e a coloro che porteranno a termine l’evento, una volta tagliato il traguardo, anche come segnale di “ripartenza”, verrà messa al collo la medaglia con la scritta “2023”.