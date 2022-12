Atletica Campi: tutti i numeri del 2022 fra gare, premiazioni e uno sguardo al futuro

CAMPI BISENZIO – Come negli anni passati, con l’arrivo del mese di dicembre è di nuovo tempo di bilanci per l’Atletica Campi. A partire dalla cerimonia di premiazione che si è svolta nei giorni scorsi a Firenze e che ha permesso a tre atleti della società campigiana, accompagnati dal vice-presidente Simone Ballerini, di ricevere in […]

CAMPI BISENZIO – Come negli anni passati, con l’arrivo del mese di dicembre è di nuovo tempo di bilanci per l’Atletica Campi. A partire dalla cerimonia di premiazione che si è svolta nei giorni scorsi a Firenze e che ha permesso a tre atleti della società campigiana, accompagnati dal vice-presidente Simone Ballerini, di ricevere in Palazzo Vecchio, nel Salone dei 500, il riconoscimento che, insieme a quello riservato alla stessa Atletica Campi, non era stato possibile avere a causa del Covid per la stagione sportiva 2019/2020: si tratta dei due titoli regionali conquistati come società e di Federico Bellini, che si è laureato campione d’Italia, Vittoria De Marco ed Eva Vizzutti che invece hanno vinto il titolo regionale.

Per quanto riguarda i numeri dell’anno che sta per concludersi, categorie Esordienti-A/B/C, Ragazzi/Ragazze, Cadetti/Cadette, sono 276 i tesserati Fidal; categorie Allievi/Allieve, Juniores, Promesse Assoluti, 65 i tesserati come Toscana Atletica mentre sono 25 gli atleti che effettuano attività di mantenimento, 32 le persone che frequentano il corso di ginnastica dolce, 70 i podisti dell’Atletica Campi Run. Per un totale di 468 atleti tesserati a livello federale ma anche come enti di promozione sportiva Uisp e Csi, a cui si aggiungono quattordici fra tecnici e istruttori guidati da Alessandro Balli.

Attività organizzativa: anche nell’anno che sta finendo l’Atletica Campi non si è risparmiata nell’organizzazione di manifestazioni sportive. Oltre a un paio di eventi di rilevanza nazionale, i vari campionati provinciali e regionali e le due manifestazioni clou come il Meeting per le celebrazioni del centenario dalla nascita di Emil Zatopek e la terza edizione della “30’n Piana”, manifestazioni che hanno dato risalto e prestigio a livello nazionale alla comunità campigiana.

“Altro elemento importante per la nostra società – spiegano dall’Atletica Campi – è il rapporto con gli istituti scolastici del territorio, con la gestione del progetto “Campi si muove”, vero fiore all’occhiello riconosciuto anche dagli altri Comuni; senza dimenticare il “Trofeo scolastico“, arrivato a 25 edizioni, e che quest’anno riprenderemo con la corsa campestre in programma a gennaio a cui hanno già aderito i quattro plessi di Campi, gli istituti di Signa, Poggio a Caiano, Carmignao e la zona est di Prato”.

Ma non è finita perché il 15 gennaio si correrà il 41° Trofeo Sanmartinese – 32° Trofeo Martiri di Valibona, corsa podistica con partenza e arrivo allo stadio Zatopek mentre il 29 gennaio sarà la volta del Campionato Toscano Master Parco di Villa Montalvo e dal 23 al 25 giugno si svolgeranno i Campionati Italiani Fidal Master. Nel mezzo anche il “Trofeo Bettina”, diventato un appuntamento fisso nelle celebrazioni della Patrona di Campi Bisenzio.