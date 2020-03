ATT, le visite a domicilio proseguono: “Pronti a fare la nostra parte”

FIRENZE – Giorni difficili, giorni complicati, giorni in cui molti si dimenticano di coloro che, già da prima del diffondersi del Coronavirus, stavano combattendo una battaglia importante per continuare a vivere. Assume pertanto ancora più valore la lettera scritta dal dottor Giuseppe Spinelli, presidente dell’Associazione Tumori Toscana, che riportiamo integralmente.

Cari Amici,

in questi giorni il nostro staff medico-sanitario si trova a fare i conti con questa difficile emergenza sanitaria. Abbiamo messo in atto tutte le misure protettive e i nostri operatori continueranno regolarmente le visite a domicilio, agendo nella massima sicurezza per se stessi e per gli altri. L’ATT è pronta a fare la sua parte e abbiamo rafforzato l’attenzione nel monitorare non solo i sintomi dei pazienti ma anche eventuali comportamenti a rischio per loro e per i familiari. In questo momento in cui i malati si sentono ancora più fragili e disorientati, riteniamo che il nostro compito sia quello di rassicurarli e di stargli vicino, rispondendo ai bisogni clinici ed emotivi con professionalità e competenza. La nostra è una grande squadra composta dai professionisti sanitari e amministrativi, dai volontari e dai pazienti con i familiari e siamo certi che questa delicata circostanza ci unirà ancora di più e ci renderà più forti. Ora più che mai i malati di tumore hanno bisogno di non essere lasciati soli, per questo chiediamo a tutti voi di restarci vicino e di continuare a sostenerci con una donazione o con un acquisto solidale partecipando alla prossima campagna di Pasqua.

Giuseppe Spinelli

Presidente ATT