Attacco di Sgarbi a Monni, Ceccarelli (Pd): “Soddisfazione per lo sdegno bipartisan sulle offese all’assessore all’ambiente”

FIRENZE – Non c’è dubbio che negli ultimi giorni, a livello politico ma soprattutto sui social, abbia tenuto banco la vicenda dell’attacco, decisamente pesante, da parte di Vittorio Sgarbi nei confronti dell’assessore regionale Monia Monni in merito al tema del parco eolico approvato sull’Appennino, in provincia di Firenze. Tre i video in pochi giorni pubblicati da […]

FIRENZE – Non c’è dubbio che negli ultimi giorni, a livello politico ma soprattutto sui social, abbia tenuto banco la vicenda dell’attacco, decisamente pesante, da parte di Vittorio Sgarbi nei confronti dell’assessore regionale Monia Monni in merito al tema del parco eolico approvato sull’Appennino, in provincia di Firenze. Tre i video in pochi giorni pubblicati da parte dell’onorevole sull’argomento, video che hanno provocato una vasta eco, considerando gli oltre due milioni di follower della pagina stessa.

E oggi, lunedì 14 febbraio, c’è stata anche la presa di posizione dell’Aula del Consiglio regionale, con una mozione “con cui chiediamo a tutte le forze politiche dell’Assemblea toscana di esprimere un’esplicita condanna su parole e modi dell’onorevole Sgarbi”, ha detto il capo gruppo Pd, Vincenzo Ceccarelli. “Sarà depositata domani mattina – ha aggiunto Ceccarelli – ed è una mozione con cui chiediamo al Consiglio regionale di esprimere, con un atto ufficiale, vicinanza e solidarietà all’assessore Monia Monni. Prendiamo atto con soddisfazione delle condanne bipartisan che le parole e i modi utilizzati dall’onorevole Sgarbi hanno suscitato ma abbiamo ritenuto opportuno chiedere ufficialmente alla massima assemblea legislativa regionale di esprimere un’esplicita condanna in relazione a espressioni completamente estranee al civile confronto politico e dialettico, che può essere anche aspro, ma che non deve mai giungere alla violenza verbale e all’incitamento all’odio”.

In precedenza, sulla vicenda, sempre nella giornata di oggi, era intervenuta Rosa Maria Di Giorgi, capogruppo Pd in commissione cultura alla Camera dei deputati: “Le parole dell’onorevole Vittorio Sgarbi nei confronti dell’assessore Monia Monni, sono da condannare con fermezza. Si può essere politicamente in disaccordo su decisioni che vengono legittimamente prese dagli amministratori, ma usare un linguaggio d’odio come troppo spesso fa l’onorevole Sgarbi non è accettabile. La Costituzione ci impone di esercitare le nostre funzioni con disciplina e onore e questo non dobbiamo mai dimenticarlo. Soprattutto quando si è Parlamentari della Repubblica. All’assessore Monni la mia massima solidarietà”.

Fra i primi a prendere posizione, invece, il sindaco di Campi, Emiliano Fossi: “Sgarbi ormai è una macchietta, ma è inaccettabile che al confronto si sostituiscano insulti e violenza verbale. Forza Monia, siamo tutti con te”. Assessore Monni che, a sua volta, ha commentato così l’accaduto su Facebook: “Mi hanno raccontato di un video dove un anziano signore urlante mi maledice e mi chiama capra, sostenendo che andrò all’inferno. Essendo abituata a confrontarmi con chi usa argomenti e non improperi, ho deciso di ignorarlo. Ci sono sin troppe persone incattivite e che hanno costruito la loro carriera proprio sulla visibilità conquistata a suon di offese, urla e schiumando rabbia dalla bocca e, quindi, nel mio piccolo, non vorrei dare nessun contributo, seppur minimo, a fargli pubblicità. La cosa veramente meravigliosa e che merita tutta la mia attenzione è invece un’altra e siete voi: mi avete infatti sommersa di affetto e vicinanza”.