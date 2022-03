Attacco no vax sulla pagina Facebook dell’assessore Monni. “Ho fiducia nella scienza e ne sono convinta”

FIRENZE – Nei giorni scorsi, quando la stessa sorte era toccata al presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo, e alla consigliera Valentina Mercanti, aveva espresso subito la propria solidarietà. Oggi, invece, la denuncia è arrivata proprio dall’assessore regionale Monia Monni, vittima sulla propria pagina Facebook di un attacco no vax. L’assessore Monni è stata infatti “bersagliata” con insulti e commenti tutti accompagnati dalla sigla, in rosso, “doppia v” in un cerchio, dopo avere espresso, come già detto in precedenza, vicinanza e solidarietà al presidente Mazzeo e alla consigliera Mercanti.

“Insulti, svastiche e paragoni con il nazismo: i no vax – queste le parole scritte dall’assessore nei giorni scorsi – hanno assalito le pagine social del presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo e della consigliera Valentina Mercanti. Esprimo tutta la mia vicinanza e solidarietà ad Antonio e Valentina, per gli attacchi violenti e vigliacchi di chi si nasconde dietro uno schermo”.

“Cari no vax – queste invece le parole di oggi, scritte dall’assessore Monni sempre sulla propria pagina Facebook – che ieri avete preso di mira la mia pagina con centinaia di commenti, ho fiducia nella scienza e sono una convinta sostenitrice dei vaccini e non smetterò né di esserlo, né di dirlo per i vostri sagaci commenti. Soprattutto qui, sulla mia pagina personale dove, se non vi piace ciò che scrivo, potete non venire a leggere. E dove, se non mi piace ciò che scrivete voi posso “bannarvi” o querelarvi se esagerate”.