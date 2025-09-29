“Attenti a quei due”: “Mugello Comic” di successo per i libri di Edoardo Rossi e Jacopo Bacherini

CAMPI BISENZIO – E’ tornata la coppia più attesa del panorama letterario locale, Jacopo Bacherini ed Edoardo Rossi, che in occasione della nuova edizione del “Mugello Comics”, che si è svolta nel fine settimana, hanno fatto registrare uno dei punti più visitati della rassegna. Lo stand, allestito come una vera scena del crimine con nastro giallo e bacheca degli indizi, ha catturato l’attenzione di lettori di ogni età. In mostra tanti titoli tra gialli, misteri, Spy story e collane pensate anche per i più piccoli. Jacopo Bacherini, con il suo ultimo romanzo “Mistero a Bilancino”, approfitta inoltre dell’occasione per ricordare l’appuntamento con la presentazione in programma sabato 15 novembre a Barberino di Mugello, presso Palazzo Pretorio. Edoardo Rossi, invece, con il personaggio del detective Gori, porta in trasferta le sue avventure campigiane, tra ritmo serrato e ironia, conquistando nuovi lettori curiosi di seguire le indagini del suo investigatore. Insomma, ancora una volta Bacherini e Rossi dimostrano complicità e visione: stili diversi ma complementari, capaci di trasformare la fiera in un’esperienza narrativa che unisce intrattenimento e promozione della lettura.