Attenzione alle truffe, a Montemurlo falsi addetti del Comune entrano nelle proprietà private

MONTEMURLO – La polizia municipale del Comune di Montemurlo informa che sono giunte diverse segnalazioni da cittadini che hanno trovato nelle proprie proprietà persone con pettorine colorate con bande catarifrangenti, che si spacciano per addetti del Comune. La scusa addotta per entrare in corti, giardini o passi carrabili è un finto sopralluogo. Il timore è che le “ispezioni” dei finti addetti del Comune possano avere lo scopo di effettuare controlli per compiere furti. Sulla questione è prontamente intervenuto il vice-sindaco Giuseppe Forastiero: “Ringraziamo i cittadini che ci hanno prontamente segnalato questi movimenti sospetti. Voglio chiarire che il Comune non ha incaricato alcuno a compiere sopralluoghi su proprietà private. In caso di dubbi, consiglio vivamente di chiamare la polizia municipale al numero 0574 558499 o i carabinieri per verificare l’identità delle persone. I cittadini sono preziose sentinelle sul territorio ed è sempre bene rivolgersi alle forze dell’ordine che in questo modo hanno l’opportunità di intervenire e prevenire eventuali illeciti”. Tra le altre segnalazioni giunte alla polizia municipale in questi giorni ci sono anche le telefonate di chi si spaccia per carabiniere o poliziotto e chiede denaro per fornire supporto legale o per scongiurare conseguenze legali a seguito di un incidente che non c’è mai stato, causato da un parente della vittima del tentato raggiro. “Anche in questo caso raccomandiamo la massima prudenza e invitiamo tutti i cittadini a non dare denaro a sconosciuti o a fornire dati di conti correnti o carte, ma ad informare prontamente le forze dell’ordine. È l’unico modo per evitare truffe e raggiri”, conclude il vice-sindaco Forastiero.