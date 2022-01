Atti vandalici alla scuola Lorenzo Il Magnifico, la replica dell’amministrazione. E un grazie alle forze dell’ordine

CAMPI BISENZIO – Dopo gli ultimi episodi di vandalismo alla scuola Lorenzo Il Magnifico e le critiche dell’opposizione di centro-destra in tema di sicurezza sul territorio, è arrivata la replica dell’amministrazione comunale, per voce dell’assessore Riccardo Nucciotti, che alla sicurezza ha la delega, e del sindaco Emiliano Fossi. “Per quanto riguarda la scuola – dice Nucciotti – ci eravamo già attivati per installare un sistema di videosorveglianza, tanto che oggi era in programma un sopralluogo con la ditta incaricata, già fissato da tempo, a cui ho partecipato. E, contrariamente a quanto affermano i consiglieri di opposizione, posso assicurare che non è stato rotto niente e non ci sono segni di effrazione. Resta da capire, ovviamente, come hanno fatto a introdursi all’interno dell’istituto e come amministrazione comunale faremo la nostra parte. Per quanto riguarda invece la sicurezza più in generale, io vedo le forze dell’ordine costantemente in azione sul territorio e ritengo che sia ben controllato. E le ringrazio per il lavoro svolto e per il grande impegno che dimostrano sempre”.

“Introduzione delle telecamere e maggiori controlli da parte dell’Arma dei Carabinieri e della Polizia municipale che ringraziamo per il grande lavoro che stanno facendo”: queste, invece, le parole del sindaco Fossi in merito alla scuola Lorenzo Il Magnifico, per poi aggiungere: “Si tratta di episodi inaccettabili, soprattutto in luoghi importanti e sacri come è la scuola. Ci stiamo adoperando e continueremo a farlo anche in futuro per far sì che ci siano controlli sempre più stretti in modo da venirne a capo come già successo a San Donnino dove a suo tempo i responsabili degli atti vandalici alla scuola Vamba sono stati individuati”.