Atti vandalici contro la colonia felina di via dell’Erta di Castello: la denuncia delle associazioni

SIGNA – Grave atto di vandalismo nella colonia felina di via dell’Erta di Castello a Signa: transenne lanciate nella notte mettendo in pericolo la vita dei gatti. Gli Stregatti Signa e Angeli con la coda chiedono misure urgenti. “Questo ignobile gesto, che avrebbe potuto causare ferite gravi o addirittura la morte dei gatti, – si legge in una nota – rappresenta un attacco inaccettabile contro il benessere degli esseri viventi e contro il lavoro incessante delle associazioni animaliste che ogni giorno si dedicano alla tutela delle colonie feline. Le associazioni animaliste del territorio signese Gli Stregatti Signa e Angeli con la coda esprimono profonda indignazione per l’accaduto e chiedono con forza l’intervento immediato delle autorità competenti”. E ancora: “Atti come questo non possono rimanere impuniti e richiedono una risposta chiara e decisa da parte delle istituzioni. Ricordiamo che le colonie feline sono tutelate dalla legge numero 281 del 14 agosto 1991 “Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo”, la quale stabilisce che le colonie feline presenti sul territorio nazionale non possono essere spostate o disturbate. Inoltre, l’articolo 544-bis del Codice Penale, che punisce con la reclusione fino a due anni chiunque uccida un animale senza necessità, potrebbe trovare applicazione in casi di episodi simili qualora si riscontri il dolo nel mettere a repentaglio la vita degli animali. Purtroppo, non è la prima volta che la colonia felina di via dell’Erta di Castello subisce atti vandalici. Le associazioni denunciano una situazione ormai intollerabile e chiedono con urgenza l’installazione di un sistema di videosorveglianza nella zona, al fine di prevenire ulteriori azioni delinquenziali e individuare i responsabili di questi gravi atti. È inaccettabile che una zona dedicata alla protezione degli animali sia oggetto di ripetute violazioni senza che vengano adottate misure adeguate. Le associazioni animaliste di Signa fanno appello alle istituzioni locali affinché prendano provvedimenti immediati per garantire la sicurezza della colonia felina e assicurare che episodi di tale gravità non si ripetano. È essenziale che l’amministrazione Comunale dimostri sensibilità verso la protezione degli animali e si impegni concretamente per contrastare ogni forma di violenza nei loro confronti. I cittadini non possono e non devano tollerare atti di crudeltà verso gli animali”.