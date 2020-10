Atti vandalici in centro. FdI, Lega, FI “Il Comune intervenga e intensifichi la videosorveglianza”

SESTO FIORENTINO – Danneggiamenti, atti vandalici ad arredi pubblici e alle auto: il centrodestra (Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia) in una nota congiunta denuncia la presenza di una “baby gang”.

“Riceviamo ormai da troppo tempo segnalazioni da parte di cittadini sestesi preoccupati per l’imperversare della ormai famosa baby gang – si legge nella nota del Coordinamento Centrodestra sestese – Una banda di sfaccendati che va dai 15 ai 20 anni dedita a creare danni e disturbi alla collettività. E’ di ieri l’ultima bravata di questi delinquenti non proprio in erba, in piazza De Amicis dove hanno raccolto pietre e le hanno lanciate sulle macchine parcheggiate danneggiandole; non contenti di questa bravata hanno rotto una cassetta antincendio e hanno cominciato ad annaffiare tutto intorno. E nella bella Sesto fatti come questi stanno diventando cronaca quotidiana; atti vandalici, molestie verbali e non solo, forme di bullismo anche violento, disturbo della quiete pubblica e danni alle attività commerciali”.

Il Centrodestra chiede all’amministrazione comunale di intervenire con la videosorvegliana. “Da tempo – prosegue la nota – chiediamo all’Amministrazione Comunale d’intervenire con l’intensificazione della videosorveglianza in città. Sarebbe un deterrente importante che permetterebbe alle Forze dell’ordine d’avere in mano video comprovanti la colpevolezza di questi figuri e la possibilità di perseguire loro e le loro famiglie anche per una possibilità di risarcire i danni apportati. Ma sembra che da quest’orecchio gli inquilini ‘pro tempore’ del Palazzo Comunale non sentano molto bene. Allora ribadiamo le richieste già avanzate con maggior forza e voce nella speranza d’essere sentiti e presi in considerazione. Sta a lor signori controllare, vigilare e tutelare l’ordine cittadino e prendere quei provvedimenti che la cittadinanza aspetta.

Alla luce di questi ultimi accadimenti attendiamo una risposta ufficiale dal sindaco e dalla Giunta comunale il più esaustiva possibile, sempre che non siano troppi impegnati nella loro raccolta firme, che sembra assorbire in toto il lavoro di questa Amministrazione nelle ultime settimane. Le elezioni comunali sono ormai prossime e gli equilibrismi e le giravolte degli ultimi mesi andranno a sommarsi, per molti, ad uno scontento diffuso dell’operato di questo ultimo quinquennio”.