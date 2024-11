“AttivaMente”, i corsi di educazione per tutti a Carmignano. Anche per gli Under 18    

CARMIGNANO – Ingresso libero e incontri gratuiti per tutti: è pronto il programma di “AttivaMente”, il progetto di educazione del Comune di Carmignano che per l’autunno 2024-inverno 2025 propone corsi di arte, fumetti, benessere, cucina, curiosità, hobby, lettura. La novità di questa edizione sono le due proposte per under 18: la prima rivolta a bambine […]

CARMIGNANO – Ingresso libero e incontri gratuiti per tutti: è pronto il programma di “AttivaMente”, il progetto di educazione del Comune di Carmignano che per l’autunno 2024-inverno 2025 propone corsi di arte, fumetti, benessere, cucina, curiosità, hobby, lettura. La novità di questa edizione sono le due proposte per under 18: la prima rivolta a bambine e bambini dai 7 anni alla scoperta dell’arte e di tecniche di pittura; la seconda il gruppo di lettura sui Manga per ragazze e ragazzi dagli 11 anni in su. Tra le proposte per gli over 18 sono confermate, i corsi alla scoperta delle erbe spontanee e di cucina per le festività, mentre tra gli hobby si confermano i corsi di uncinetto, disegno al carboncino e cucito. “AttivaMente” ripropone anche le serate per approfondire le strategie mentali di benessere e il gruppo di lettura dedicato ai comfort-book. Sull’arte si andrà alla scoperta di Michelangelo a 550 anni dalla nascita con due incontri e la visita guidata gratuita alla Casa Buonarroti.

Il programma. AttivaMente Under 18: Arte, laboratorio artistico a quattro mani (Daniela Orlandi), laboratorio per bambini e bambine dai 7 anni accompagnati: giochiamo insieme con l’arte e la pittura. Lunedì 25 novembre, 2 e 9 dicembre, 13 e 20 gennaio 2025. Casa del popolo di Seano, via Baccheretana, 251. Manga & Talk, gruppo di lettura e discussione per scoprire il mondo del fumetto e del manga&amine! a cura di Simone Savelli. Per ragazzi e ragazze dagli 11 anni. Nei seguenti sabato dalle 17.30 alle 19.30: 23 novembre, 14 dicembre, 18 gennaio e 15 febbraio 2025. Biblioteca comunale Seano (saletta incontri), via Fratelli Giannini.

AttivaMente over 18: Curiosità, Il colore, una diversa prospettiva. Dalla luce agli inganni della visione (Luca Collina), a cura del gruppo pittura “I colori della vita”. Venerdì 15 novembre alle 21, Casa del popolo Seano, via Baccheretana, 251. Erbe spontanee nei campi. Giacomo Petracchi agronomo, Marcello Matulli e Vittorio Cintolesi. Nei mercoledì (21.15-22.30) di febbraio 2025 (12, 19, 26) e il 5 marzo con uscita sul campo. Spazio Giovani Comeana, piazza Cesare Battisti, 18. Benessere: Strategie mentali per favorire il benessere, seconda edizione, dott. Maurizio Federici. Nei giovedì (21-23) di gennaio 2025 (9 e 23) e febbraio (13 e 27). Hobby. Uncinetto. Carla Vannucchi, Elisabetta del Conte, Daniela Belli. Nei mercoledì (10-11.30) di dicembre (4, 11, 18) e gennaio (8, 15, 22, 29), ore 10-11.30. Spazio Giovani Comeana.

Abc Cucito. Maria Graziella Bellizzomi. Il sabato (15.30-17.30) dal 16 novembre al 28 febbraio 2025. Biblioteca Seano (saletta incontri). Massimo 10 partecipanti (per iscrizioni telefonare al numero 347 7647494). Scopriamo il carboncino. Daniela Orlandi. Schizzi, ritratti, sfumature e ombreggiature a regola d’arte. Martedì 28 gennaio 2025 e nei martedì di febbraio (11, 18, 25), 21-22.30. Casa del Popolo, Seano.

28 gennaio / 11 – 18 – 25 febbraio: Cucina. Parliamo di cucina. Emiliana Mainardi, Vittorio Cintolesi. Piatti delle feste, aromi e cotture, con cena dei partecipanti a fine corso. Venerdì (21.15-22.30) di gennaio: 17, 24, 31. Spazio Giovani Comeana. Arte. Michelangelo 550, l’uomo e l’artista nell’anniversario della nascita. Elena Petrioli. Martedì (21) 25 febbraio e 4 marzo 2025. Palazzo comunale (Sala Consiliare), piazza Vittorio Emanuele II, 3. Domenica 9 marzo visita guidata gratuita alla “Casa Buonarroti” a Firenze. Lettura: Di libro in libro. Gruppo di Lettura a cura di Elena Torricelli. Tema: comfort-books, libri per sopravvivere al presente. Giovedì 21-23, Biblioteca comunale Seano (saletta incontri): 21 novembre “Olive Kitteridge” di Elizabeth Strout; 19 dicembre “Un giorno questo dolore ti sarà utile” di Peter Cameron; 16 gennaio “Benedizione” di Kent Haruf; 20 febbraio “Il giardino di Elizabeth” di Elizabeth Von Arnim.